‘Quem é Você, Alasca?’ ganha primeiro trailer e já deu vontade de chorar

Depois de atiçar a curiosidade do público com as primeiras fotos da série “Quem é Você, Alasca?”, a plataforma Hulu divulgou o primeiro trailer da nova adaptação do livro de John Green, o mesmo criador de “A Culpa é das Estrelas”. E adivinhe só: ele já começa a mostrar toda a dramaticidade que a obra tem.

Em um minuto e sete segundos, os fãs podem ver, pela primeira vez, a atriz Kristine Froseth interpretando Alasca. E com uma música perfeita de fundo, ela divide os primeiros românticos com Miles (Charlie Plummer), com algumas trocas de olhares e o jeito sentimental irreversível dele.

Assim como o filme de adaptação de “A Culpa é das Estrelas” trazia o enfático “Ok!” dito entre o casal principal, “Quem é você, Alasca” também já mostrou um dos pontos mais importantes da série: a eterna busca de Miles pelo “grande talvez”.

No livro, essa expressão foi descrita pelo poeta François Rabelais e Miles é um jovem fissurado pelas últimas palavras ditas por pessoas importantes da história. Com isso em mente, ele parte em busca de também construir algo memorável na vida, até que ele entra no internato Culver Creek e encontra Alasca.

A produção terá oito episódios e é do mesmo criador de “Gossip Girl”, Josh Schwartz. A estreia da trama está prevista para o dia 18 de outubro, nos Estados Unidos.