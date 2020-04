Quando caíram as máscaras, nascia o balé

Há 260 anos um livro mudou para sempre o que viria a ser conhecido como balé. Escrito por Jean Georges Noverre, “Cartas sobre a Dança” reunia 15 documentos escritos por ele onde apresentava uma proposta inovadora para a época, a de transformar a dança em ação. Assim nascia o balé, que hoje (29) é celebrado com o Dia Mundial da Dança.

Dança era muito importante para a nobreza. Desde que a Corte francesa importou da Itália os balettos, os bailes em Paris nunca mais foram os mesmos. Louis XIV, o Rei Sol, era tão apaixonado pela dança que criou uma Academia Real de Dança e os passos cresciam em dificuldades. Em geral, os bailes demandavam o uso de máscaras, uma tradição que estava com os dias contados.

Jean Georges Noverre era um dos dançarinos mais respeitados de seu tempo e, influenciado pelos pensamentos iluministas da época, percebeu que na dança existia uma nova forma de arte, onde música, cenários, figurinos, pantomima, coreografia e interpretação contavam uma história. Suas 15 cartas são consideradas até hoje a obra decisiva para o futuro da dança teatral.

Quando Noverre chefiou a Opéra-Comique de Paris, ele criou paródias dançadas que alcançaram grande sucesso. O ‘balé’ estava ‘inventado’. Para Noverre, a dança em ação era uma forma de interpretar, onde máscaras não seriam mais usadas para que as expressões dos bailarinos pudessem ser vistas. Ao fazer essas mudanças, a dança que antes estava restrita à nobreza se tornou uma arte mais popular, saindo dos palácios para os teatros.

UNESCO escolhe a data de nascimento de Noverre para celebrar a dança

O Comité Internacional da Dança (CID), da UNESCO, decidiu em 1982 que o Dia Mundial da Dança seria celebrado na data de nascimento Noverre. Em 2020, com pandemia da COVID-19, a data será celebrada nas plataformas digitais, com apresentações online, como a escola do balé Bolshoi no Brasil, que fará live no Instagram, entre as 10h 14h.