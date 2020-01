Projeto revela histórias de artesãos do sertão brasileiro

Luiz Benício esculpe peças únicas com pedaços de madeira. São rostos e personagens com traços irregulares, mas marcantes (foto). Morador do município pernambucano de Buíque, ele diz que a arte mudou sua vida. Essa é uma das histórias contadas no Projeto Sertões, idealizado pela jornalista paulista Zizi Carderari.

Apaixonada pela singularidade dos trabalhos produzidos no sertão brasileiro, a especialista em decoração decidiu, em 2015, reunir histórias de produções e criadores que ela descobria em viagens. Queria também estimular a valorização e o uso do artesanato e da arte popular na decoração da casa contemporânea. Os registros renderam um documentário (disponível no YouTube com o Projeto Sertões) que acompanha o trabalho de artistas de vários estados, como Alagoas, Sergipe e Pernambuco.