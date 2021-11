Encontro de afetividades negras terá mesas de maternidade a gastronomia

Assim como os depoimentos de mulheres negras falando sobre felicidade na edição de CLAUDIA deste mês, a empreendedora Caroline Moreira também é uma defensora do direito de senti entre pessoas pretas.

Depois de conversar com cerca de 200 pessoas da rede de contatos de sua startup, a Negras Plurais, que assessora e impulsiona projetos de mulheres negras no mercado econômico, Caroline resolveu criar o 1° Encontro de Afetividades Negras.

O evento gratuito, que acontece de forma virtual nesta sexta-feira (26), das 8h às 20h, surgiu para amenizar os impactos da pandemia. O público poderá participar de talks, palestras e culinária ancestral. As temáticas LGBTQIA+, maternidade, empreendedorismo e moda sustentável são os destaques da programação. A música será por conta da artista Bia Ferreira e da DJ Miria Alves.

Serão 12 horas de conteúdo online com 10 talks durante os intervalos e temas ligados a questões emocionais do povo negro, trazendo novas perspectivas de como apoiar e exaltar mulheres negras por meio do afeto ancestral.

“Perguntamos para diversas mulheres o que elas gostariam de fazer no dia da consciência negra? Nesta pesquisa, 100% disse que queria descansar. Por isso, criamos o “Afetividades Negras”, um dia para as mulheres se apoiarem, se conectarem e se fortalecerem falando sobre afeto”, diz Caroline Moreira, CEO da Startup Negras Plurais.

Adriana Barbosa, idealizadora do maior evento de cultura negra da América Latina, a feira Preta; a jornalista e apresentadora, Alline Prado: Fernanda Ribeiro, fundadora do AfroBussiness Brasil; Ana Minuto – co criadora do Potências Negras e Silvia Nascimento – jornalista e diretora de conteúdo do site Mundo Negro, estão no time de palestrantes.

“A base das relações negras é o afeto. Por isso, estamos muito felizes em realizar um evento, que trará reconexão, força e muito conhecimento, além de dar a oportunidade da revisitação do passado e valorização do presente a todas essas mulheres”, afirma Caroline.

Confira a programação completa no site do evento e faça a sua inscrição, que dá acesso aos conteúdos, neste link o evento.