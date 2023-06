Priscilla: filme de Sofia Coppola sobre Priscilla Presley ganha teaser

O primeiro teaser trailer de Priscilla, filme de Sofia Coppola, acaba de ser divulgado. O longa é inspirado no livro de memórias de Priscilla Presley, de 1985, o intitulado Elvis e Eu.

A produção acompanha a vida da artista e traz detalhes de seu relacionamento com o Rei do Rock‘n Roll. A atriz Cailee Spaeny (Mare of Easttown) foi a escolhida para estrelar como Priscilla, e Jacob Elordi (Euphoria) como Elvis Presley.

O longa de Sofia Coppola acompanhará o casal desde o primeiro encontro, na Alemanha, onde eles se conheceram quando Elvis prestava serviço militar. Ela tinha 14 anos, e ele, 24.

Em entrevistas, Priscilla Presley chegou a citar que o casamento não era mil maravilhas e que o cantor teve alguns episódios complicados, além de outros problemas do relacionamento.

Confira o teaser abaixo:

Enquanto a cinebiografia Elvis, lançada em 2022 e com direção de Baz Luhrmann, focou na relação abusiva de Elvis e o empresário Tom Parker, o projeto de Coppola traz os holofotes para a ex-esposa do Rei do Rock. O envolvimento deles foi pouco abordada no longa de Luhrmann e essa é uma das críticas ao longa, o diretor deixou de lado situações conflitantes da vida conjugal do astro com Priscilla Presley.

Priscilla marca a terceira colaboração de Sofia Coppola com o estúdio A24, após On the Rocks, de 2020, e The Bling Ring, de 2013. Além do filme, a diretora também está desenvolvendo uma série para a adaptação de The Custom of the Country, romance de Edith Wharton.

Sofia Coppola não só dirige o longa, também foi a responsável pelo roteiro. Priscilla chega em outubro nos cinemas norte-americanos e ainda não tem data de lançamento no Brasil.