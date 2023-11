POW Festival reúne inovação, música e sustentabilidade em sua 1ª edição

Com uma proposta diferenciada de muitos eventos do ramo, que mistura toques de tecnologia, música, jogos, workshops, e sustentabilidade, o POW Festival promete trazer uma avalanche de conexões e inovações em sua primeira edição, que acontece em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, nos dias 9 e 10 de dezembro.

No Instituto SEB – A Fábrica, o evento terá mais de 50 atrações de diversos assuntos, como uma corrida de drones com obstáculos, uma Kombi customizada (única no mundo) na qual o piloto participa de uma corrida simulada de Fórmula 1, além de jogos interativos usando tecnologia alemã de realidade virtual. A programação também traz workshops e palestras, esta última paga, para os participantes. Todas as demais ações e atividades serão gratuitas.

Convidados do POW Festival

A qualidade musical brasileira tem espaço garantido na 1ª edição do POW Festival. O palco montado no evento no interior paulista receberá artistas renomados com repertórios variados, que vão do jazz ao pop dançante, passando pelo chorinho, underground, e até pela música instrumental.

Entre os destaques estão bandas como a Azymuth, que está em turnê na Europa, e a cantora Vanessa Moreno, que teve seu trabalho mais recente indicado ao Grammy Latino.

Entre os convidados já anunciados estão o artista visual Danilo Cunha, que dará um workshop de Colagem, a estilista e artista têxtil Camila Machado, que ensinará técnicas de impressão em tecidos utilizando plantas, e ainda um workshop especial de Mindfulness, com Renato Kublikowski, mestre na área que realizará experiências com meditação criativa para todas as idades.

“Nosso objetivo é realizar um evento diferente para Ribeirão Preto e região. É mais do que proporcionar lazer e entretenimento, queremos criar um espaço livre, diverso e de troca, reunindo as pessoas pelo interesse em relação à criatividade, inovação, sustentabilidade, respeito e música”, comenta José Luiz do Carmo, Diretor Instituto SEB.

Serviço

POW Festival

Data: 09 e 10 de dezembro

Local: A Fábrica – Ribeirão Preto/SP

Mais informações pelo site e nas redes sociais, sendo Instagram e TikTok.

