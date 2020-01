Por que o Ano Novo chinês começa em 5 de fevereiro?

O Ano Novo chinês é mais que um recomeço do calendário do oriente, é também uma oportunidade de celebrar e festejar com os familiares mais próximos as mudanças e a sorte que está por vir nesse novo ciclo. Em 2019, a data dessa comemoração acontece em 5 de fevereiro.

Este novo período que se inicia é chamado de Ano do Porco. Até 25 de janeiro de 2020, comandado pelo elemento terra, tudo o que for relacionado a este animal será regido conforme suas características na crença. E isso afeta cada pessoa e cada signo de uma maneira diferente.

Mas você sabe como são definidas essas datas? Na verdade é mais simples do que parece. Ano Novo chinês acontece sempre na primeira lua nova do ano. Isso quer dizer que a cada ano que se passa uma data diferente é usada como marco dessa comemoração. No ano passado – o Ano do Cão, elemento terra – a data era 16 de fevereiro. O mês também pode alternar (sendo geralmente janeiro ou fevereiro) de acordo com o calendário lunar.

Festa na rua

O bairro da Liberdade, no centro de São Paulo, é sede todos os anos da tradicional festa chinesa.

A partir daí, cada um escolhe como vai renovar as energias – e olha que tem bastante festa por aí. Todo ano no centro de São Paulo, por exemplo, a Praça da Liberdade é sede de muita música, dança e comidas típicas.

A maior atração das ruas é a Dança do Dragão, uma performance que reúne aproximadamente 20 pessoas em uma coreografia ensaiada que anseia a sorte, a prosperidade e a renovação. Neste ano, a maior festa da cultura chinesa será realizada nos dias 9 e 10 de fevereiro.