Papai aumenta o som

A música tem o poder de fazer com que sentimentos, até do passado, tornem-se concretos no presente. Uma alquimia em que desconhecemos a fórmula, mas que sabemos bem quais são os resultados, pode ser uma lágrima, um sorriso, um coração apertado ou transbordando de alegria.

A nossa playlist dessa sexta-feira (7) fala sobre esses sentimentos e da relação entre pais e filhos. CLAUDIA selecionou 25 sucessos para a trilha sonora de Dia dos Pais, para quem vai ou não celebrar com ele. Canções, claro, de pais e filhos, de pai para filho e de filho para pai.

Aperte o play e aumente o som para se emocionar, rir e resgatar boas memórias!



Ouça essas e outras músicas no Amazon Music! Teste grátis por 30 dias.