Pitty anuncia ‘Espelhos – Versões Completas de Admirável Vídeo Novo’

Neste sábado (3), Pitty anuncia o lançamento do DVD Espelhos – Versões Completas de Admirável Vídeo Novo, em comemoração aos 20 anos de Admirável Chip Novo, no festival João Rock.

Lançado em 2004, o DVD Admirável Video Novo trazia a cantora e sua banda tocando trechos de versões em novos arranjos de músicas que sempre foram referências para eles. “Especialmente eu e Peu tínhamos uma coisa de gostar tanto de Velvet Underground como de B’52. Sempre adorei Bad Brains, mas a gente também ouvia bastante funk metal, Red Hot Chilli Peppers, Nirvana e música brasileira, Caetano, Gil e muitos outros”, conta.

Agora, as músicas foram reunidas num álbum, e remixadas por Jack Endino (Nirvana, L7, Soundgarden). O lançamento nos aplicativos de música dia 16 de junho, mas uma das canções do projeto estará na lista de seu show no Festival João Rock, em Ribeirão Preto. Nós, aliás, já batemos um papo especial com ela sobre essa apresentação e, claro, os planos para o futuro.

Inspiração

O nome “Espelhos – Versões Completas de Admirável Vídeo Novo” foi inspirado numa conversa com Peu Sousa, guitarrista da banda de Pitty nessa época e para quem o álbum é dedicado. “No documentário do DVD veio esse assunto de porque escolhemos essas músicas e comentávamos que são os nossos espelhos, quem ensinou alguma coisa para a gente, é onde a gente olha e se vê de alguma forma, seja em Cindy Lauper, seja em Queens of the Stone Age, tem algo que a gente vê ali do outro lado que é um espelho para a gente’”, conta.

Sucessos atemporais

O repertório de Espelhos – Versões Completas de Admirável Vídeo Novo conta com canções atemporais, como Girls Just Wanna Have Fun, de Cyndi Lauper, Femme Fatale, do Velvet Underground e Eleanory Rigby, dos Beatles, além de uma versão para o clássico Private Idaho, do B’52, com participações de B. Negão e Nancyta. Flávio Flock e Panço, da banda Jason, também gravaram com Pitty Imagem é Tudo sua Cabeça Não Tem Nada.