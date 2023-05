Piknic Électronik: Última edição da temporada acontece em 27/05

O Piknic Électronik, um dos principais eventos de música eletrônica do mundo, fechará sua primeira temporada no Brasil no próximo sábado (27), no Parque do Ibirapuera. Combinando música eletrônica com atividades infantis, ele é uma ótima pedida para famílias que gostam do gênero musical e buscam um dia de lazer que possa combinar estes dois mundos.

Um dos destaques do evento é o Petit Piknic, um espaço dedicado aos pequenos com recreação monitorada, protetores auriculares e banheiro exclusivo para eles. Estivemos presentes na última edição e podemos confirmar: as crianças se divertem bastante ao lado dos pais e amigos, dançando e brincando enquanto os adultos aproveitam ao som de DJs reconhecidos no cenário nacional e internacional. O evento é leve e divertido, e a área verde deixa tudo mais gostoso.

Outro destaque do evento é a gastronomia, com opções que vão do tradicional hamburguer – que a criançada adora – aos petiscos saudáveis, como açaí com frutas e wraps integrais.

Sustentabilidade em foco

A sustentabilidade é outro ponto que torna o evento interessante: os ingressos sociais têm os recursos destinados à promoção da reabilitação, educação e inclusão social de crianças e adolescentes com paralisia cerebral, e o lixo recebe destinação correta para gerar o menor impacto ambiental possível.

Line up e serviço

O line up do evento traz artistas de peso, com nomes como Anthony Middleton (Audiofly), Gui Boratto, Lehar, Spencer Parker, Rapha Fernandes e Vermelho.

Sábado, 27 de maio

Horário: Das 11h às 22h

Line-up Internacional: Spencer Parker, Anthony Middleton e Lehar

Line-up Nacional: Gui Boratto, Rapha Fernandes e Vermelho

Local: Parque do Ibirapuera

Endereço: Av. Pedro Álvares Cabral – Vila Mariana, São Paulo – SP, 04094-050

Ingressos: Clique aqui

Valores: meia entrada R$ 145,00; ingresso social R$ 180,00 e inteira por R$ 290,00 no lote disponível na plataforma Fever.

Sem classificação etária: Crianças de 2 a 12 anos acompanhadas por pais ou responsáveis têm entrada gratuit