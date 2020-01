Pabllo Vittar e Charli XCX estão perfeitas no clipe de “Flash Pose”

OMG! Lançada nesta última sexta-feira (26), a gente simplesmente não consegue superar e parar de dançar por aqui “Flash Pose”, primeira canção em inglês da drag queen superstar Pabllo Vittar e parceria dela com a cantora pop britânica Charli XCX.

Eletropop, a faixa tem uma vibe dance que leva você para as melhores raves do fim de semana. Já a letra é totalmente 2019: fala sobre tirar fotos, lacrar, arrasar nas festas, usar looks vintage e basicamente ser linda.

“Estou perfeita quando chego na festa/ dirijo carros rosa como uma Barbie Malibu/ Usando um Versace 1999/ Eu amo Pabllo, Pabllo ama Charli”, canta XCX no verso solo dela.

No clipe, muito carão, voguing, coreografia energética e as duas estrelas interagindo bastante.

Assista ao clipe

O melhor? A música já é sucesso: é o maior debut da carreira da Pabllo no Spotify e foi escutada mais de 500 mil vezes somente no Brasil, estreando diretamente no top 5 do serviço de streaming. Já é a melhor estreia de uma drag queen na plataforma.

“Flash Pose” é o primeiro single de “111”, novo álbum de Pabllo ainda sem data de estreia.

Ela foi longe demais desta vez.