Os hits que mais vão bombar no Carnaval 2019

Alô, foliões! O pré-Carnaval já começou e você provavelmente já foi (ou está se preparando para ir) em algum bloquinho de rua, não é mesmo? Pois bem! No Carnaval deste ano, vários artistas lançaram hits que vêm fazendo sucesso e estão protagonizando a playlist de muita gente por aí.

Pensando nisso, separamos 14 músicas que a galera está compartilhando bastante em suas redes sociais, e que prometem ser tocadas até o ‘disco riscar’ (ou até o DJ cansar!). Dificilmente você ainda não ouviu alguma delas mas, se esse for o caso, está na hora de conhecê-las.

1) Gabriel Diniz – Jenifer

Você pode até não gostar dessa canção, mas não tem como negar que esse é um dos grandes hits do Carnaval deste ano. Gabriel Diniz viralizou com sua música ao cantar sobre uma tal de Jenifer e trazer Mariana Xavier como grande estrela do videoclipe. Nas redes sociais, a Jenifer foi o assunto mais comentado por semanas.

2) Pabllo Vittar – Buzina

Nesta terça-feira (26), o videoclipe da faixa “Buzina“, de Pabllo Vittar, saiu para a alegria dos fãs e a canção é uma das contribuições ao Carnaval deste ano. A música está no álbum ‘Não Para Não‘, e já era tida como uma das favoritas logo após o lançamento do segundo trabalho de estúdio da Pabllo, no ano passado.

3) Tropkillaz, J Balvin, Anitta – Bola Rebola (feat. MC Zaac)

Os quatro artistas se uniram e deram aquilo que os fãs queriam: um bom hit de Carnaval. O videoclipe reúne dança e muita diversão em Salvador, local onde foram realizadas as gravações. A canção tem um refrão chiclete e perfeito para os bloquinhos.

4) MC Loma e as Gêmeas Lacração – Malévola

O trio voltou com tudo e trouxe uma canção inédita feita especialmente para o Carnaval e para os foliões curtirem nas festas.

5) Lexa – Só Depois do Carnaval

Lexa trouxe, além da música, uma coreografia maravilhosa para você reproduzir com as suas amigas. Um hino desses, bicho!

6) Anitta & Kevinho – Terremoto

Essa canção juntou dois dos artistas mais relevantes do momento, e o resultado está aí: “Terremoto“. A parceria entre Anitta e o funkeiro Kevinho é um dos hits que está aí tomando conta das playlist do público.

7) Ivete Sangalo – Lambada (feat. Claudia Leitte)

Quando duas rainhas da música nacional se juntam para criar uma música, tem como sair coisa ruim? “Lambada” sela a amizade de Ivete e Claudia e ainda rende um agito daqueles!

8) Kevin o Chris – Medley da Gaiola (Dennis DJ Remix)

Aqui está um funk para quem curte rebolar até altas horas. Esse remix não deixa ninguém parado, não!

9) Pabllo Vittar – Seu Crime

Também do seu álbum ‘Não Para Não’, Pabllo conseguiu unir eletropop e forró em uma só faixa. O resultado é este hino que tocou (e ainda toca) muito por aí.

10) Gloria Groove – Coisa Boa

Gloria abençoou nossos ouvidos com essa canção que é poderosa e a cara do Carnaval. Perfeita pra blocos de rua e, também, pra ouvir a qualquer hora do dia!

11. Marília Mendonça – Bebi Liguei

Quem gosta de uma sofrência também tem seu hit oficial de Carnaval. A música ‘Bebi Liguei’, de Marília Mendonça, tem letra que gruda na cabeça é sucesso absoluto até para quem não é tão fã assim de sertanejo.

12. Kevinho e MC Hollywood – É Rave Que Fala Né

Mais uma do Kevinho, ‘É Rave Que Fala Né’, como o nome já indica, mistura batidas de música eletrônica com funk – e tem um clipe que mostra a própria mãe do funkeiro em uma rave. A música foi lançada há pouco tempo, mas já vem fazendo sucesso.

13. MC Livinho e Rennan da Penha – Hoje Eu Vou Parar na Gaiola

Não tem jeito e, aqui no brasil, Carnaval e funk andam bem juntinhos. Essa é o hit do momento do funkeiro MC Livinho, e tem até coreografia!

14. FP do Trem Bala feat. MC Kevin o Chris – Vamos pra Gaiola

Por fim, outro funk que tem feito a galera pirar no último mês – e é promessa absoluta para o Carnaval.