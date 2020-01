Backstreet Boys voltam ao 1º lugar do ranking de discos mais vendidos

Olha que surra de nostalgia! Os Backstreet Boys acabam de voltar ao primeiro lugar da Billboard – o ranking musical mais importante do mundo – nas paradas americanas, com o álbum “DNA”.

Faz quase 20 anos que a banda esteve nessa posição pela última vez – com “Black and Blue”, no ano 2000. “DNA” chega a esse posto com 234 mil cópias vendidas, sendo que 227 mil delas foram nos formatos tradicionais.

Como eles conseguiram essa façanha? Bom, tem um pequeno truque envolvido, pois os discos são vendidos junto com os ingressos para a mais nova turnê dos caras.

Mesmo assim, esse não é o único indicativo de que os Backstreet Boys estão fazendo um comeback bem sucedido. O grupo foi indicado ao Grammy desse ano na categoria Melhor Performance em Grupo ou Dupla. A última nomeação deles ao prêmio havia acontecido em 2001.