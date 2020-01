O último show dos Beatles foi feito no topo de um prédio há exatos 50 anos

The Beatles, também conhecida como a maior banda de todos os tempos, fez seu último show público há exatos 50 anos, em 30 de janeiro de 1969. Lembrado até hoje como The Beatles’ rooftop concert, o evento aconteceu em Londres e foi totalmente inusitado.

John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr chamaram o tecladista Billy Preston para a apresentação, que aconteceu de surpresa no topo do prédio onde funcionava a Apple Corps, empresa que pertencia à banda.

Os caras já estavam cansados das apresentações ao vivo, mas, para o desespero dos fãs, não fizeram uma turnê de despedida com toda a pompa e circunstância que uma banda tão icônica merecia.

Na época, os Beatles tinham acabado de lançar o álbum “Yellow Submarine” e ainda voltariam ao estúdio para gravar “Abbey Road” e “Let It Be”, mas nem isso foi o suficiente para convencer os quatro a subir aos palcos novamente. Dá para imaginar a tristeza dos fãs, né?

Além disso, o rooftop concert durou apenas 42 minutos e contou com nove arranjos de cinco músicas – incluindo “Don’t Let Me Down” e “Get Back”. A banda teve que parar de tocar quando a polícia foi até o local por conta do barulho. Vale lembrar que hoje apresentações no topo de prédios são comuns, mas em 1969 elas eram algo bem transgressor.

Confira aqui vídeos desse momento icônico: