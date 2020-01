O trailer oficial de ‘A Dama e o Vagabundo’ vai fazer você chorar

A Disney não para de fazer a gente se emocionar, né? O primeiro trailer de ‘A Dama e o Vagabundo‘ já está oficialmente entre nós e, francamente, é muito fofo!

Com as vozes de Tessa Thompson e Justin Theroux nos papéis principais, o live-action remonta o clássico de 1955 (!!!) e traz cãezinhos de verdade para ilustrar essa linda história – Inclusive, já viu as fotos de todos eles?

O trailer nos dá a primeira olhada em como será a ambientação e o cenário do filme, além de tirar aquela dúvida que tínhamos em mente desde o anúncio da produção: os bichinhos vão, SIM, mexer a boca durante os diálogos (e estamos tranquilos quanto a isso!).

Assista ao trailer (sem legendas):

‘A Dama e o Vagabundo’ estreia no mesmo dia do lançamento do Disney+, no dia 12 de novembro. Lembrando que o streaming só deve chegar aqui no Brasil em 2020.