O novo trailer do remake de ‘Brinquedo Assassino’ está bem assustador

Se você tinha medo do Chucky quando assistia a “O Brinquedo Assassino” no saudoso “Cinema em Casa”, então prepare-se para levar novos sustos. O remake desse clássico do terror acaba de ganhar seu segundo trailer – e ele dá ainda mais medo do que o primeiro.

No vídeo dá para ver que o novo filme traz um plot tecnológico: o boneco está conectado a um aparelho que serve para deixar a rotina doméstica mais prática. Esse tipo de equipamento já é bem comum nos Estados Unidos – vide a Alexa, da Amazon.

Batizado de “Brinquedo Assassino”, como o filme original de 1988, o remake chega aos cinemas no dia 20 de junho. Confira o trailer aqui: