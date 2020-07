Aclamada como musical ao longo de décadas, a trama de O Fantasma da Ópera deve virar minissérie em breve. Segundo o Deadline, a produtora Gaumont, responsável por Narcos e F is for Family, comanda o projeto. Os seis episódios estariam sendo roteirizados pelo escritor Anthony Horowitz.

Mais detalhes ainda não foram divulgados, mas acredita-se que a minissérie terá como base o livro de Gaston Leroux, publicado em 1909, e não o espetáculo musical de Andrew Lloyd Webber. O mesmo aconteceu com a versão televisiva de Les Misérables, que bebeu direto da fonte (o livro de Victor Hugo).

O Fantasma da Ópera conta a história da cantora lírica Christine Daaé e de um misterioso homem conhecido como o tal fantasma, que assombra a Ópera de Paris. Ele está sempre dando ordens aos gestores do local, através de cartas ameaçadoras. Um dia, o fantasma é contrariado e decide sequestrar Christine.

Na Broadway, o musical estreou em 1988 e bateu o recorde de tempo em cartaz no ano de 2006. Com diversas adaptações ao redor do mundo, alcançou a cifra de 6 bilhões de dólares em bilheteria no ano de 2014, quebrando outro recorde. Já foi visto por mais de 140 milhões de pessoas em 35 países. No Teatro Renault, em São Paulo, o espetáculo teve duas longas temporadas – com estreias em 2005 e 2018.

No cinema, a versão mais famosa foi lançada em 2004, com Gerard Butler como o fantasma e Emmy Rossum como Christine. Concorreu a três Oscars na época.