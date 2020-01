Novo trailer de Rogue One – Uma História Star Wars mostra forte protagonista feminina

Primeiro filme derivado da franquia, Rogue One – Uma História Star Wars é independente da história dos outros seis. Cronologicamente, seu roteiro se situa antes mesmo de A Nova Esperança, o primeiro Star Wars de todos os tempos, lançado em 1977.

O diretor de Godzilla, Gareth Edwards, nos traz uma história totalmente nova: Felicity Jones vive a protagonista, Jyn Erso. Sua personagem viveu boa parte da vida nas ruas, e, por isso, tem as habilidades necessárias para se juntar à Aliança Rebelde. “Ela é uma verdadeira sobrevivente, e acaba se tornando uma Joana D’Arc na história”, conta Kathleen Kennedy, presidente da produtora LucasFilm.

Além de muitas cenas emocionantes, o trailer conta com diálogos reveladores e com uma presença especial: Darth Vader. No fim do vídeo, ele aparece por um instante, acompanhado do som alto de respiração que já virou sua “marca registrada”.