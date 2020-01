Novo trailer de ‘Detetive Pikachu’ é a coisa mais fofa que você verá hoje

O filme “Detetive Pikachu” já deixou bem claro que vai ter um tom bem cômico. Em novembro todo mundo se surpreendeu ao ver as primeiras cenas do Pokémon amarelo sendo dublado por ninguém menos do que Ryan Reynolds. Tempos atrás, quem poderia imaginar a voz do bichinho desse jeito?

E além do tom bem humorado já dá para ver que a produção também está querendo ganhar nossos corações através da fofura. Além do Pikachu a gente vai ver diversos outros Pokémons clássicos e alguns estão fofinhos DEMAIS, a começar pelo Squirtle , pelo Charmander e pelo Bulbasauro.

Se o seu sonho de infância era ter um Pokémon de verdade, então prepare-se para viver um momento de pura nostalgia assistindo a esse trailer: