A versão live action de “Aladdin“, clássico desenho animado da Disney, chega aos cinemas em maio. No último domingo (10) um novo teaser do filme foi divulgado e finalmente pudemos confirmar: sim, o Gênio da Lâmpada, interpretado por Will Smith, será bem azulzinho.

No teaser ainda dá para ver que o visual do filme vai ser bem exuberante, e com momentos de ação e aventura. Mal podemos esperar!