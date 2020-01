Se Emilia Clarke abriu a temporada de Natal no tapete vermelho, Vanessa Hudgens começa os preparativos de fim de ano com um novo filme na Netflix. ‘Um Passado de Presente‘ é o mais novo filme temático da atriz que, no ano passado, já nos presenteou com o maravilhoso ‘A Princesa e a Plebeia‘.

O filme retrata a vida de Brooke (Hudgens), uma meiga professora de ciências que está desiludida com o amor. Mas isso vai mudar quando ela conhecer Sir Cole (vivido por Josh Whitehouse), um cavaleiro medieval que acidentalmente viajou para Ohio, nos Estados Unidos, nos tempos atuais.

Com uma premissa comum, porém fofa, ‘Um Passado de Presente’ vai ser uma daquelas produções que não podem ficar fora da lista de maratonas em dezembro. Na verdade, vai rolar maratona até antes, pois o filme estreia na plataforma de streaming no dia 21 de novembro deste mês.

No trailer divulgado pela Netflix, dá pra entender mais como será o clima romântico do filme e… Ah, o Natal, né? ❤️

Assista: