Novo ‘Coringa’ é aplaudido por 8 minutos consecutivos ao estrear em Veneza

Assim como acontece em Cannes, na França, o Festival de Cinema de Veneza (Itália) é um bom termômetro para medir quais filmes com estreia prevista para os próximos meses têm grandes chances de virar um verdadeiro sucesso de bilheteria – e, quem sabe, garantir algumas importantes indicações ao Oscar do próximo ano.

No que depender de quem já assistiu à première de “Coringa” (ou “Joker”, em inglês), novo filme da DC Comics em parceria com a Warner Bros., que conta a história de um dos principais vilões de “Batman” nos quadrinhos, o longa já conquistou seu lugar de destaque.

Após ser exibido em Veneza, nesta semana, o filme foi aplaudido por OITO minutos consecutivos, aos gritos de “bravo!”.

Com Joaquin Phoenix no papel do palhaço Arthur Fleck, nome original do vilão, “Coringa” tem direção e roteiro comandados por Todd Phillips, e vem recebendo elogios da crítica especializada, principalmente no que diz respeito à atuação de Phoenix. Segundo diretor e protagonista, o longa promete trazer uma abordagem bem diferente da que estamos acostumados a ver em filmes de super-heróis.

O filme está previsto para chegar aos cinemas brasileiros em 3 de outubro deste ano.

Assista ao trailer completo: