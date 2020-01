Netflix vai lançar ~alguma coisa~ sobre a Beyoncé em 17 de abril

Fãs da Beyoncé estão em festa: depois de meses de rumores sobre um especial – que pode ser um documentário, um musical ou algo misturado – sobre a cantora na Netflix, a empresa deu um pequeno teaser pelo Twitter. Sim, teremos ~alguma coisa~ sobre a Beyoncé na Netflix, e sabe do melhor? Será daqui a poucos dias, em 17 de abril!

Sim, a Netflix só postou isso, mas os detetives da internet desvendaram tudo. “Homecoming” é uma palavra muito usada por Beyoncé desde o show histórico que ela fez no festival Coachella em 2018. E as cores… bem, vejam por vocês mesmos.

–

Homecoming é também o nome de um programa de bolsa de estudos que a cantora lançou para apoiar estudantes de faculdades majoritariamente negras nos Estados Unidos.

Quer mais? O show de Bey no Coachella do ano passado foi no dia… 17 de abril. Tudo redondinho, diva virginiana faz assim, né?

As especulações é que o programa iria juntar imagens do show com depoimentos, entrevistas, um conteúdo muito especial que mal podemos esperar para assistir.