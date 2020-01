Netflix usa meme de Adriana Bombom para anunciar o retorno de ‘The OA’

Todos nós sabemos que a Netflix investe pesado na divulgação de estreias do seu catálogo, ainda mais quando se trata de um título muito esperado pelos fãs. Ao trazer a notícia da Parte 2 de ‘The OA‘, a plataforma de streaming resolveu brincar com um meme protagonizado por Adriana Bombom.

Tudo começou quando a famosa foi a um churrasco na casa de um conhecido, lá em 2010. Quem noticiou foi o Extra. Era um sábado. Por volta das 23h, Adriana teria se retirado para ir buscar casacos para as filhas, que naquele momento estavam com frio. Contudo, ela foi e só voltou no dia seguinte. Ah… e sem os casacos.

Veja também



A notícia rapidamente se tornou meme e é assunto de ouro entre os internautas. Para exemplificar a demora da estreia de uma continuação de ‘The OA’, a Netflix chamou Adriana para “procurar” a nova temporada, utilizando um churrasco de cenário. A série teve sua primeira temporada lançada em dezembro de 2016 e até então não se havia notícia a respeito de novos episódios.

Assista ao vídeo:

Veja também



Os fãs – enlouquecidos com a novidade e com o retorno do meme – correram pro Twitter para comemorar (e rir um pouco).

Socorroooooooooooooooooooo

E o berro que eu dei?!

Adriana Bombom eu te venero por encontrar minha #TheOA esquecida há 84 anos no churrasco 🙌

Netflix dessa vez empenhadíssima na divulgação, é assim q se faz

Esse ano acharam minhas 2 séries esquecidas no churras #Suburra e #TheOA https://t.co/M23JT0T1pS — Melhergui (@Guilherms_8) February 27, 2019

https://twitter.com/sou_litari0/status/1100840647215497216

a @NetflixBrasil usou a Adriana BomBom para anunciar a parte 2 de The Oa como se ela tivesse esquecido a continuação em um churrasco eu achei simplesmente INCRÍVEL porque para quem não se lembra ela já esqueceu as filhas em um ahhaauaheuekshsjs pic.twitter.com/BWL8VFIFLs — sergio (@sergiosemacento) February 27, 2019

Netflix tinha esquecido The OA no churrasco, Adriana Bombom voltou pra encontrar HAHAHAHA AMEI! ❤️ https://t.co/tUiJ9St5ry — tom 🇭🇰 (@aredead) February 27, 2019

FOI THE OA QUE A ADRIANA BOMBOM ESQUECEU NO CHURRASCO AKKAJAKAKAKA

MDS QUE MARAVILHOSO https://t.co/2hC6aNchpo — yandra (@bigreyputation) February 27, 2019

Bom… brincadeiras à parte, ‘The OA: Parte 2‘ está mais próximo que imaginamos. Novos episódios chegam na plataforma de streaming no dia 22 de março. Finalmente! Veja o novo trailer:

Precisamos de uma explicação para aquele final de temporada, por favor!