Netflix lança documentário sobre o desaparecimento da menina Madeleine

O caso do sumiço da britânica Madeleine McCann chocou o mundo em maio de 2007 e a Netflix resolveu recontar essa história. Intitulado de “O Desaparecimento de Madeleine McCann”, o documentário produzido pelo serviço de streaming acaba de ganhar um trailer oficial. Assista:

Seguindo um roteiro bem clássico, o filme se propõe a relembrar o que se sabe a respeito do sumiço da menina, falar sobre a comoção internacional em torno do caso e também trazer à tona os pormenores da investigação policial – que é cercada de controversa.

Madeleine estava prestes a completar quatro anos quando desapareceu no litoral de Portugal, onde passava férias com a família. Acredita-se que ela tenha sido raptada enquanto dormia com os irmãos no quarto de hotel em que eles e os pais estavam hospedados. Na ocasião, os pais colocaram as crianças para dormir e foram jantar em um restaurante próximo.

A garota jamais foi encontrada, apesar da força tarefa que contou com a colaboração da polícia de 30 países no caso. Milhares de depoimentos foram recolhidos em mais de uma década de investigação, que busca por novas pistas até hoje.

O documentário da Netflix estreia nessa sexta-feira, 15 de março.