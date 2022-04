Netflix divulga sinopse e imagens da 2ª temporada de ‘Bom dia, Verônica’

Nesta quarta-feira (13), a Netflix divulgou mais detalhes da 2ª temporada de Bom dia, Verônica. A série, que foi sucesso no país, traz no elenco nomes de peso, como Tainá Müller no papel principal, Reynaldo Gianecchini, Klara Castanho e Camila Márdila. Vem saber mais!

Nesta segunda temporada, acompanharemos a intriga da corrupção construída na primeira temporada e nos aprofundaremos na investigação de Verônica. Oficialmente morta, ela fará o que for preciso para descobrir a verdade e voltar para sua família. Agora, ela descobre uma ligação sombria entre o orfanato onde Brandão cresceu e um missionário perigoso em busca de poder absoluto.

A produção

A série foi criada e adaptada para a TV por Raphael Montes, com roteiro do próprio Raphael junto com Ilana Casoy, Gustavo Bragança, Davi Kolb e Carol Garcia. Na segunda temporada, Gustavo Bragança, Maria Shu e Fernando Salles assinam o roteiro. A produção é da Zola Filmes.