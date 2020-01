Netflix compra filme sobre o serial killer Ted Bundy com Zac Efron

Parece que a Netflix ficou realmente interessada na história do serial killer Ted Bundy. Segundo o The Hollywood Reporter, a plataforma de streaming comprou os direitos da cinebiografia dele por 9 milhões de dólares para poder incluir em seu catálogo.

Pouco tempo após ter lançado a série documental ‘Conversando com um serial killer: Ted Bundy“, a Netflix resolveu apostar suas fichas na aquisição de ‘Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile‘ (título ainda sem tradução para o Brasil). Ambas as produções são dirigidas por Joe Berlinger.

O filme conta a história do assassino em série, focando em seu relacionamento com a esposa Liz Kloepfer, que durou sete anos. Ela chegou a denunciar Ted à polícia por comportamento violento três vezes.

Ted Bundy ficou mundialmente conhecido como “Jack, o Estripador dos Estados Unidos” após estuprar e matar mais de 30 mulheres nos anos 70. O filme sobre sua vida é protagonizada por Zac Efron e Lily Collins e deve chega à Netflix no segundo semestre deste ano.

Assista ao trailer (sem legendas):