“Não mexi no meu rosto”, diz Irene Ravache sobre intervenções estéticas

A apenas duas semanas de completar os 80 anos, a atriz e diretora Irene Ravache se declarou ‘transgressora’ em entrevista ao jornal O Globo, após ter revelado que não pretende realizar tratamento estéticos para apagar a passagem do tempo: “Oitenta anos é só um número, mas um número que tem uma marca”.

Ainda na conversa com o jornal, Irene mostrou que a chegada da nova idade não a intimidade e pretende recebê-la com os braços abertos e, claro, com novos projetos. “Seja como for, eu não mexi no meu rosto. Fui envelhecendo com ele. Tomei essa decisão porque posso me ver com essa idade. Eu aguento. E isso é transgressor”, completou na entrevista.

Os novos projetos de Irene Ravache

A idade não está sendo um limitador para a atriz, que tem diversos projetos para estrear na fila, como o Alma despejada, encenação de Elias Andreato para a peça de Andréa Bassitt, que estreia no dia 2 de agosto no Teatro dos 4.

Irene ainda aparecerá em três novos filmes: O clube das mulheres de negócios, de Anna Muylaert, Os enforcados, longa de Fernando Coimbra selecionado para o Festival de Toronto, e Passagrana, de Ravel Cabral.

Continua após a publicidade

“Em Os enforcados, uma trama repleta de contravenções em família, faço a mãe da personagem de Leandra Leal. E, em Passagrana, sobre amigos que aplicam pequenos golpes e decidem partir para um roubo a banco com auxílio de atores, minha personagem é uma das selecionadas para participar do assalto”, explicou durante a entrevista, completando mais de 60 anos após seu primeiro contato com o teatro.

Assine a newsletter de CLAUDIA

Receba seleções especiais de receitas, além das melhores dicas de amor & sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se abaixo para receber as nossas newsletters:

Receba a melhor curadoria de conteúdos de gastronomia de CLAUDIA COZINHA. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Receba as melhores dicas de relacionamento e sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Acompanhe o nosso Whatsapp

Quer receber as últimas notícias, receitas e matérias incríveis de CLAUDIA direto no seu celular? É só se inscrever aqui, no nosso canal no WhatsApp.

Acesse as notícias através de nosso app

Com o aplicativo de CLAUDIA, disponível para iOS e Android, você confere as edições impressas na íntegra, e ainda ganha acesso ilimitado ao conteúdo dos apps de todos os títulos Abril, como Veja, Superinteressante e Capricho.

Continua após a publicidade