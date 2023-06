MUBI Fest 2023 anuncia primeiras atrações com especial de Wong Kar Wai

O MUBI Fest acaba de anunciar suas primeiras atrações da sua segunda edição, incluindo uma programação especial dedicada ao cineasta Wong Kar Wai – vencedor da categoria Melhor Diretor no Festival de Cannes de 1997 – e a exibição restaurada do clássico brasileiro Pixote: A Lei do Mais Fraco.

O evento acontece de 14 a 16 de julho, sendo três dias de imersão na experiência de um cinéfilo e a cultura do verdadeiro cinema. Por isso, já separamos alguns detalhes da programação para já montar o seu roteiro. Veja só:

MUBI Fest 2023

O evento terá um especial homenageando o cineasta chinês Wong Kar Wai, no qual serão exibidas cópias dos filmes Amor à Flor da Pele (2000), Chungking Express (1994) e Fallen Angels (1995), algumas das melhores obras cinematográficas dirigidas por Wai. Além disso, um dos destaques da edição é a exibição de Pixote: A Lei do Mais Fraco (1980), dirigido pelo cineasta Hector Babenco. O filme foi restaurado pela World Cinema Project, da The Film Foundation – criada por Martin Scorsese.

A presença do filme de Babenco causou euforia entre os cinéfilos! O filme é considerado um dos filmes mais importantes na história do cinema brasileiro, estrelado por Marília Pêra, Jardel Filho, Rubens de Falco, Elke Maravilha, Tony Tornado, Beatriz Segall e Ariclê Perez. A gente simplesmente não pode perder esse evento cinematográfico.

Outro destaque do festival é a estreia nacional de Rotting in the Sun, que chegará à plataforma de streaming apenas no dia 15 de setembro. O filme dirigido por Sebastián Silva é uma meta-comédia que faz uma crítica à indústria do cinema e à cultura da auto-obsessão.

“Conscientes do valor de cada filme que compartilhamos, o MUBI FEST se estabelece como um portal para o melhor do cinema de todas as latitudes, que consideramos essencial e diferenciado, e que inclui títulos de diretores icônicos e realizadores emergentes. Acreditamos que o cinema desperta o pensamento e a comunidade, e a projeção presencial nas salas é um convite para nos encontrarmos, refletirmos expandirmos a conversa em torno de cada filme. MUBI FEST é uma iniciativa latino-americana que promove nosso caráter regional, ao mesmo tempo em que entrega um espaço ideal para cultivar e fortalecer a cinefilia e conectar-se com novos públicos”, comenta Sandra Gómez, diretora de Marketing da MUBI América Latina sobre o festival.

MUBI Fest 2023

Onde: Cinemateca Brasileira (Largo Sen. Raul Cardoso, 207 – Vila Clementino, São Paulo – SP)

Quando: 14 de julho a 16 de julho

A programação completa será divulgada em breve.