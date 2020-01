Margot Robbie e Saoirse Ronan são puro poder no filme ‘Duas Rainhas’

Margot Robbie e Saoirse Ronan protagonizam personagens históricas em ‘Duas Rainhas‘ – filme indicado a duas categorias do Oscar deste ano (Melhor Figurino e Melhor Cabelo e Maquiagem) – e trazem um show de poder e luta às telonas.

A trama relata a história de Mary Stuart da Escócia, mulher que foi prometida ao filho primogênito do rei Henrique II da França desde criança. Com a morte sucinta dele, Mary retorna ao seu país de origem e planeja uma tentativa de retirar sua prima, a Rainha Elizabeth I da Inglaterra, do poder.

Com exclusividade ao MdeMulher, a Universal Pictures Brasil divulgou um vídeo em que as atrizes contam um pouco sobre a trama e a peculiaridade de seus papéis. A diretora do filme, Josie Rourke, e outros atores que integram ao elenco também dizem mais a respeito do universo da obra.

“Essa mulheres estavam governando enquanto os homens davam tiros”, diz Saoirse na entrevista. Margot também reitera como essas duas mulheres eram subestimadas e influenciadas pelos homens da época. “Homens, constantemente no caminho, conspirando para mantê-las separadas”, diz.

Mas o que fascina é como esta trama consegue evocar duas mulheres tratadas como “coadjuvantes” na história para o protagonismo dessa relação conturbada. “O que é incrível é poder sustentar uma história sobre duas mulheres que estão tentando liderar. Acho que é uma ótima mensagem para se passar em qualquer filme”, conclui Saoirse.

Assista ao vídeo exclusivo na íntegra:

‘Duas Rainhas‘ tem data de estreia no Brasil marcada para o dia 4 de abril.