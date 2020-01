Mais de 30 novos filmes e séries chegam na Netflix em março

O Carnaval está chegando, e se você prefere curtir a folia no conforto do seu sofá, fique tranquila: 36 produções estão chegando na Netflix no mês de março.

Saiba que tem para todos os gostos, afinal, são 12 séries, 12 filmes, 6 documentários e 6 produções para a criançada. Confira a lista completa:

SÉRIES

DIA 2/3

Atlanta: Robbin’ Season

Do que se trata? Com uma mistura de crítica social e comédia, os dez episódios da série contarão a história do rapper Paper Boi e do empresário Earn em busca do sucesso na música, mesmo com o racismo marcando forte presença no meio.

Quem vai gostar? Os fãs de Donald Glover, ator que deu vida à música “This is America”, gostarão de ver o artista no papel principal da trama.

DIA 7/3

A Ordem

Do que se trata? A trama contará a história de Jack Morton. Com uma máscara branca (assustadora!) e um capuz vermelho, o jovem se torna parte de uma sociedade secreta. Dentro dela, ele precisará lidar com um mundo sombrio cheio de criaturas sobrenaturais, magia e muita intriga.

Quem vai gostar? Se você faz parte do time que não perde uma produção original Netflix, esse título deve entrar na sua lista de séries para maratonar. Além disso, gostar de terror e histórias sobrenaturais deve ser pré-requisitos também!

DIA 8/3

Fórmula 1: Dirigir para viver

Do que se trata? Mais do que ver carros correndo em alta velocidade, a série mostrará os bastidores de como acontece essa grande corrida automobilística, revelando os altos e baixos dos pilotos, a angústia das famílias e a realidade das empresas que contratam os comandantes dos veículos.

Quem vai gostar? Dos mesmos produtores de “Senna” e “Amy”, a série é direcionada para os apaixonados pelos grandes corredores da “Fórmula 1”. Portanto, aqueça os motores e prepare-se para fortes emoções!

After life – Vocês vão ter que me engolir

Do que se trata? Revoltado com a morte da esposa, Tony decide falar e fazer tudo o que pensa, como se isso fosse um super poder. Em contrapartida, quem está ao redor dele luta para resgatar o homem legal que havia ali.

Quem vai gostar? Os fãs de Ricky Gervais, lembrado por “GhostTown” e “Uma Noite no Museu”, que se preparem porque o ator interpretará o personagem principal da trama. Além disso, a história traz um bom humor ácido, que pode agradar quem acompanha títulos como “The Good Place”, “Boneca Russa” e “O Método Kominsky”.

Immortals

Do que se trata? No clima de vingança, a vampira recém transformada, Mia, usará os seus dias para tentar destruir Dmitry, um vampiro que está em busca de um objeto que pode transformá-lo em imortal.

Quem vai gostar? Por seguir a linha da histórias sobrenaturais, os fãs de tramas como “The Vampire Diaries” e “Teen Wolf” podem gostar da produção.

15/3

Se joga, Charlie!

Do que se trata? Prestes a conseguir a consolidar sua carreira como DJ, Charlie precisará cuidar da filha rebelde de 11 anos do seu melhor amigo que, para completar, é superfamoso!

Quem vai gostar? Para quem gosta de uma boa trapalhada, cheia de humor, a trama fará sucesso. Assim como quem é fã de Idris Elba – o ator que foi eleito o homem mais sexy do mundo em 2018, lembra? – pois é ele quem interpretará o DJ protagonista da série.

Love, Death & Robots

Do que se trata? Diferente de todos os outros títulos dessa lista, “Love, Death & Robots” é um compilado de 18 animações curtas que mesclam tecnologia, terror, fantasia e até mesmo comédia.

Quem vai gostar? Os apaixonados por produções como “Death Note” e “Castlevania” podem se tornar grandes fãs da série.

Queer Eye – 3ª temporada

Do que se trata? Renovada em menos de um mês após o lançamento da segunda temporada, a série traz cinco homens gays que ajudam a transformar as áreas da vida de diversas pessoas.

Quem vai gostar? Os fãs de reality shows provavelmente ganharão mais um título para maratonar na Netflix, portanto, quem gosta de “RuPaul’s Drag Race” e “Project Runaway” pode se preparar!

Arrested Development – 5ª temporada

Do que se trata? Uma família rica acaba perdendo tudo, porém o filho decide que não há outra solução para eles a não ser se manterem juntos.

Quem vai gostar? Com bastante humor, os fãs de “Brooklin Nine-Nine” e “Bojack Horseman” podem se jogar na produção que contará com cinco temporadas completas em março.

22/3

Coisa mais linda

Do que se trata? Após descobrir que foi roubada pelo marido, Malu se junta com mais três amigas para abrir uma casa noturna no ápice da Bossa Nova. A trama é uma grande lembrança de que homem nenhum deve decidir a sua vida!

Quem vai gostar? Os fãs de produções nacionais podem apostar no título. Além disso, a história contará com grandes nomes brasileiros como Maria Casadevall, Patrícia de Jesus e Fernanda Vasconcellos.

29/3

Osmosis

Do que se trata? Ambientado em um futuro próximo em Paris, um aplicativo consegue identificar quais são as conexões entre as pessoas e ligá-las dessa forma. Só que há um preço a ser pago por isso.

Quem vai gostar? Não tem como pensar em uma vida guiada pela tecnologia e não lembrar de “Black Mirror”!

Santa Clarita Diet – 3ª temporada

Do que se trata? Joel e Sheila formam um casal pacato, vivendo sua vida tranquilamente. Até que tudo muda quando ela simplesmente se transforma em um zumbi!

Quem vai gostar? Se você é fã da Drew Barrymore, não pode perder essa produção de jeito nenhum. Inclusive, se junto com a paixão pela atriz, tem também o gostinho pelo humor ácido, como acontece em “The Good Place”, encontramos a série perfeita para você!

FILMES

1/3

Seu Filho

Do que se trata? Com referência no título, o longa contará a história de um pai que se vinga com as próprias mãos após o filho ter sido espancado do lado de fora de uma boate.

–

O menino que descobriu o vento

Do que se trata? Prepare-se para se emocionar, pois a produção original Netflix é baseada em uma história real. “O menino que descobriu o vento” relata a vida de William Kamkwamba, um garoto que construiu uma turbina eólica para salvar o vilarejo que sofria com a fome.

Crazy Trips Budapeste

Do que se trata? Bem diferente do título anterior, a história central do longa é sobre dois amigos que decidem abrir um negócio de despedidas de solteiro na Hungria, mesmo que isso faça casamentos e carreiras profissionais irem por água abaixo.

8/3

Andar montar rodeio – A virada de Amberley

Do que se trata? Emocionante e baseado em fatos reais, a produção da Netflix deste ano mostra a história de Amberley Snyder, que competia em rodeios, mas acabou ficando paraplégica em um acidente de carro.

Juanita

Do que se trata? Mãe de três jovens e no mesmo emprego há nove anos, Juanita decide mudar e embarca em uma viagem para Butte, onde não conhece ninguém e precisará se virar.

13/3

Operação Fronteira

Do que se trata? Ao se deparar com problemas financeiros, um grupo de ex-soldados decide entrar em uma missão – no mínimo, perigosa: a de roubar 75 milhões de um grande chefe do tráfico da América do Sul.

15/3

Asfalto de sangue

Do que se trata? Semelhante a “Seu Filho”, que também chega em março na Netflix, “Asfalto de Sangue” conta a história de um corredor de moto que entra no mundo das drogas para salvar a vida do filho, que também se envolveu com a mercadoria ilegal.

–

Paskal: missão resgate

Do que se trata? Ambientado na Malásia, o melhor grupo da marinha pode entrar em perigo quando um dos integrantes decide organizar um sequestro inusitado.

22/3

The Dirt – Confissões do Mötley Crüe

Do que se trata? No estilo de cinebiografia, o longa mostra, sem nenhuma censura, como Nikki Sixx, Mick Mars, Tommy Lee e Vince Neil transformaram Mötley Crüe na banda mais polêmica de todas.

29/3

Estrada sem lei

Do que se trata? O filme conta a versão não revelada dos detetives, interpretados por Woody Harrelson e Kevin Costner, que prenderam o casal Bonnie e Clyde. Eles foram perseguidos por todo o país após uma sequência de saques de bancos e carros.

DOCUMENTÁRIOS E ESPECIAIS

1/3

Losers

12/3

Jimmy Carr: The best of Ultimate Gold Greatest Hits

–

15/3

Edoardo Ferrario: Temi Caldi

–

19/3

Amy Schumer Growing

–

22/3

Remastered: O Massacre da Miami Showband

–

29/3

A lenda da ilha do pó

–

CRIANÇAS E FAMÍLIA

1/3

Masha e o Urso – 3ª temporada

–

6/3

Kally’s Mashup – 1ª temporada

–

15/3

Robozuna – 2ª temporada

Yoohoo ao resgate!

–

17/3

A Fabulosa Gilly Hopkins

–

22/3

O mundo colorido do Charlie