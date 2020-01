Lupita Nyong’o confirma que vai transformar “Americanah” em minissérie

View this post on Instagram

LITERATURA NIGERIANA 🇳🇬 [1/5] ⠀ Pensei em fazer algumas séries ao longo do ano sobre literaturas de países específicos que têm me interessado. Vou começar pela Nigeria e começar pelo livro mais óbvio possível, de uma autora que todo mundo conhece. Mas é uma escolha que para a minha trajetória faz sentido: acho que foi o primeiro livro nigeriano que eu li e desde então fiquei fascinada, querendo conhecer muito mais. ⠀ ⠀ Acho que quem conhece esse livro consegue entender o fascínio: tem um pouco de tudo nessas páginas. História política do país (o enredo se passa em Lagos a partir dos anos 90), reflexões raciais e sobre migração, uma história de amor tão bem construída que poderia facilmente estar na minha lista anterior de livros sobre relacionamentos. A escrita da Chimamanda é fluida de um jeito quase inigualável, você esquece o tamanho do livro e mergulha. Tem algo em Americanah para todo mundo: não à toa, é um dos livros que mais dei de presente na vida. ⠀ É interessante também que esse é um livro bem contemporâneo, discute o que é ser africano morando nos EUA e na Inglaterra, as diferenças de relações da Nigeria com esses dois países. Para quem não sabe nada de história nigeriana como eu não sabia, é uma história ainda assim bem palpável – mistura o micro dos personagens com o macro da construção cultural de um país sem muitas barreiras para quem está vendo super de fora. Foi só lendo outros livros nigerianos que eu comecei a pensar sobre a diferença étnica, religiosa, cultural e até de linguagem que divide em tantos aspectos a Nigeria, e é um pouco essa percepção que me faz sempre ter vontade de ler mais livros de lá, porque sinto que ainda entendo muito pouco. Estou muito, muito na superfície. ⠀ Um último parágrafo só sobre minha memória afetiva de ler esse livro: Corpus Christi de 2016, comecei em uma viagem bem curtinha para Curitiba, cheguei de viagem e li as últimas 200 páginas de enfiada deitada no tapete da sala da minha casa ouvindo Joni Mitchell. Em tempos em que a leitura parece uma atividade mais difícil na minha rotina, gosto de lembrar que ler só faz sentido enquanto for um prazer (e não hábito), enquanto trouxer lembranças como essa.