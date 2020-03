Lollapalooza Brasil finalmente confirma que o festival foi adiado

O Lollapalooza Brasil não vai mais acontecer no primeiro fim de semana de abril, como estava previsto. A organização, por fim, decidiu lançar um comunicado oficial a respeito do adiamento do festival.

O anúncio foi feito na tarde dessa sexta-feira (12). “A saúde e a segurança de nossos fãs, artistas, funcionários, parceiros e comunidades são a nossa prioridade”, diz o comunicado.

Mais de 24 horas antes, os organizadores do Lollapalooza da Argentina e do Chile já haviam comunicado que os eventos seriam adiados. Nesses dois países, o festival só aconteceria no último fim de semana de maio.

No Brasil, foi decidido que o evento irá ocorrer entre 4 e 6 de dezembro. Além disso, os organizadores afirmam que os headliners Guns N’Roses, The Strokes e Travis Scott continuam confirmados. Novas informações serão enviadas às pessoas que já haviam adquirido ingressos para abril – e também estarão disponíveis no site do Lollapalooza em breve.