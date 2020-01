Lollapalooza Brasil 2020: veja a lista completa das atrações confirmadas

O line-up do Lollapalooza Brasil 2020 já está entre nós! A lista foi divulgada oficialmente nessa quinta-feira (10).

Guns N’Roses, Travis Scott e The Strokes aparecem como headliners dessa edição, que acontece nos dias 3, 4 e 5 de abril do próximo ano. Dentre as mulheres, Lana Del Rey e Gwen Stefani são os nomes principais.

Os ingressos estão a venda através desse site e, atualmente, clientes Bradesco e Next têm 15% de desconto na compra. Para o público em geral, o preço da entrada para os três dias é de 1.900 reais (inteira), 1.045 reias (entrada social) ou 950 reais (meia-entrada).

O evento acontece no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.