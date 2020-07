Bora #sextar com esse montão de lives incríveis para o fim de semana

Mais um #sextou chegou e, com ele, uma variedade de lives para curtir o final de semana, mesmo em casa. Se você acha que já viu de tudo, está muito enganada!

Este final de semana está pra lá de especial. No sábado (25), tem uma programação incrível para comemorar o Dia da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha. Já no domingo (26), teremos Elza Soares homenageando Marielle Franco, que faria 41 anos na próxima segunda-feira (27).

Além disso, há muita cultura nipônica com a Japan House São Paulo e um bate papo entre Djamila Ribeiro e Marcelo Freixo. Ah, e lógico, para quem curte uma boa live musical, também há várias opções – desde sertanejo, passando por samba, MPB e também rap.

Sem mais delongas, confira a programação completa:

Aniversário de Marielle Franco com Elza Soares (26/07, domingo, 19h)

Elza Soares estará presente no canal do YouTube do Instituto Marielle Franco a partir das 19h. A cantora prestará uma homenagem a Marielle, que faria 41 anos na segunda-feira (27).

Continua após a publicidade

Essa era a política de Marielle: da coletividade, da celebração, do encontro! 2017 foi o último aniversário que… Posted by Instituto Marielle Franco on Friday, July 24, 2020

Festival de Literatura de São Gonçalo traz programação especial para o Dia da Mulher Negra (sexta e domingo):

Trazendo debate e rodas de conversa, a Flisgo (Festival de Literatura de São Gonçalo) está com uma programação virtual e muito especial para o Dia Internacional da Mulher Negrsa, Latino-Americana e Caribenha, comemorado no sábado (25). A série de lives, que fazem parte da Flisgogó, terão convidadas de diferentes áreas para compartilhar suas experiências e saberes. As transmissões vão ocorrer no perfil do idealizador Alberto Rodrigues (@albertoflisgo).

• Dia 24 de julho, às 19h

Entrevistada: Flávia Diniz

Área de atuação e formação: produtora cultural e executiva.

• Dia 24 de julho, às 20h

Entrevistada: Miriam Alves

Área de atuação e formação: bacharel de Serviço Social e escritora.

• Dia 24 de julho, às 21h

Entrevistada: Lizza Dias

Área de atuação e formação: dançarina, cantora, compositora, produtora cultural e afro empreendedora.

• 25 de julho, às 17h

Entrevistada: Ana Miranda

Área de atuação e formação: atriz, professora e diretora.

• Dia 25 de julho, às 19h

Entrevistada: Rosane Borges

Área de atuação e formação: jornalista, professora, palestrante, escritora e articulista.

Cultura japonesa com a Japan House São Paulo (sexta-feira e sábado):

Para quem quer fugir um pouco do Brasil, mesmo dentro de casa, a Japan House São Paulo está com uma programação super especial do #JHSPONLINE, projeto disponível nas redes sociais (@japanhousesp).

Continua após a publicidade

Nesta sexta-feira (24), quem tem criança em casa poderá curtir a contação da história O Coelho da Lua, do recém-lançado livro ilustrado Turma da Mônica – Lendas Japonesas. Quem contará a história para a criançada é o escritor e poeta André Kondo, em vídeo divulgado nas redes sociais do centro cultural.

Já no sábado (25), para celebrar o dia do quinto gosto, o umami, descoberta do professor e cientista japonês Kikunae Ikeda, a Japan House São Paulo apresenta um vídeo que conta um pouco desse sabor, essencial para a culinária oriental e presente em diversos alimentos.

Live com Djamila Ribeiro e Marcelo Freixo (sexta-feira, 18h):

A filósofa e escritora Djamila Ribeiro se junta, virtualmente, ao professor de história e deputado federal Marcelo Freixo (PSOL/RJ) para falar sobre a atual conjuntura política e fake news. A transmissão será realizada no Instagram e no Facebook de Freixo.

Lives musicais:

E, por fim, mas não menos importante, uma seleção das lives musicais que irão acontecer nesta sexta (24), sábado (25) e domingo (26). Programe-se!

Lives da sexta-feira (24):

Caldas Country Show (Jorge e Mateus, Felipe Araújo e mais) – 19h (YouTube)

Teresa Cristina – 20h (YouTube)

Vanessa da Mata – 20h (YouTube)

Joelma – 21h (YouTube)

Jottapê – 22h (Aplicativo BeApp)

Lives do dia 25/07 (sábado)

Continua após a publicidade

Edson & Hudson – 14h (YouTube)

Festival Música no Deck (Di Ferrero, Lary, 3030 e Gabriel Elias) – 15h (YouTube)

Flávio Venturini – 16h (YouTube)

Festival Juntos Pela Vila Gilda (Dinho Ouro Preto, O Teatro Mágico, Evandro Mesquita e mais) – 16h (YouTube)

Jorge e Mateus – 17h (YouTube)

Bell Marques e Wesley Safadão – 19h (YouTube)

Maria Rita – 19h (YouTube)

Sorriso Maroto – 20h (YouTube)

Matheus & Kauan – 20h (YouTube)

Elza Soares – 21h (YouTube)

Alanis Morissette – 21h (Site oficial)

Bruno & Marrone – 21h30 (YouTube)

Luccas Carlos – 22h (Aplicativo BeApp)

Lives do dia 26/07 (domingo)

Michel Teló – 14h (YouTube)

Olodum – 15h (YouTube)

Fernando e Sorocaba – 16h (YouTube)

Roberta Miranda – 18h (YouTube)

Rashid – 21h (Aplicativo BeApp)