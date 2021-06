13 lançamentos de livros para mudar a sua rotina

Que tal um novo prato no cardápio ou outro olhar sobre as finanças?

1. A HORA DA ESTRELA Apenas mil exemplares estão disponíveis dessa edição que reproduz o manuscrito original de Clarice Lispector. SP Edições, R$ 980.

2. CIDADE FEMINISTA A geógrafa Leslie Kern discute novos parâmetros urbanos para que as cidades estimulem a equidade de gêneros. Oficina Raquel, R$ 55. Compre aqui!

3. COMO SER UM LÍDER Da coleção com a The School of Life, a obra de Martin Bjergegaard e Cosmina Popa explica como encontrar o seu estilo de liderança e segui-lo. Objetiva, R$ 29,90. Compre aqui!

4. DIVINA ALQUIMIA Patricia Helú ensina mais de 100 receitas veganas, saudáveis e deliciosas para quem busca equilíbrio na alimentação. Companhia de Mesa, R$ 69,90. Compre aqui!

5. EU TENHO UM NOME Vítima de estupro, Chanel Miller fala sobre seu processo de cura e de como a cultura da nossa sociedade protege o agressor. Intrínseca, R$ 39,90. Compre aqui!

6. HÁ UMA LÁPIDE COM O SEU NOME O romance da escritora sergipana Camilla Canuto relata as constrições na vida de uma mulher que não é acolhida nem pela família. Oficina Raquel, R$ 49. Compre aqui!

7. INVISTA DEPOIS DE LER Ana Laura Magalhães oferece uma visão prática e didática do mercado financeiro para quem quer começar a investir. Planeta Estratégia, R$ 46,90. Compre aqui!

8. MEU CORPO AINDA QUENTE A intensa relação da mulher com o próprio corpo é abordada por Sheyla Smanioto. Editora Nós, R$ 46. Compre aqui!

9. OS 7 PILARES DA SAÚDE ALIMENTAR Com uma ferramenta de autoavaliação e sugestões de organização da cozinha, Sophie Deram propõe outra relação com a comida. Sextante, R$ 49,90. Compre aqui!

10. RADIOATIVOS A biografia ilustrada de Lauren Redniss conta as trajetórias de Marie Curie e seu marido, Pierre. Quadrinhos na Cia., R$ 84,90. Compre aqui!

11. LUGAR NENHUM Encantador para curiosos, o autor Bjørn Berge investigou a história de 50 países que deixaram de existir e apresenta selos de cada um deles. Rua do Sabão, R$ 59. Compre aqui!

12. RISQUE ESTA PALAVRA Quarto livro de poesia da mineira Ana Martins Marques entrega a força de seu poder de observação. Companhia das Letras, R$ 44,90. Compre aqui!

13. UMA HISTÓRIA FEITA POR MÃOS NEGRAS Organizada por Alex Ratts, a seleção de 24 textos da historiadora, professora, poeta e ativista Beatriz Nascimento permite compreender o potencial de transformação e a modernidade de seus pensamentos. Zahar, R$ 54,90. Compre aqui!