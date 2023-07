Os maiores lançamentos de música da semana (02/07 a 07/07)!

Chegou o final de semana e já estamos pegando nossos fones de ouvido para ouvir todos os lançamentos da semana! Os nossos artistas favoritos não desapontaram e embalaram nossos dias com muitas novidades. Desde o lançamento de Speak Now (Taylor’s Version) da Taylor Swift, o lançamento do novo single de Pabllo Vittar e Lia Clark até mais uma música adicionada ao soundtrack de Barbie, um dos filmes mais esperados do ano, o que não faltam são opções para dar o play e aproveitar.

Novas músicas dos nossos artistas favoritos

Além do que já comentamos acima, temos também o novo lançamento da Juliette e um novo single da Ana Castela. Você pode escutar estes singles inéditos e muitos outros hits da semana na nossa playlist dentro do Spotify, clicando abaixo:

Trilha sonora de Barbie: Novas Músicas

Essa trilha sonora vai crescendo e crescendo, né? Mas a gente claramente não reclama! Essa semana lançaram uma música nova da trilha sonora: “Barbie Dreams” da banda de K-Pop FIFTY FIFTY com participação da Kaliii. Já estamos ansiosas para ouvir o resto da trilha sonora mas, enquanto isso, você pode escutar todas as músicas dignas de um mundo cor-de-rosa em um lugar só, a Claudia trouxe uma playlist inteirinha para o soundtrack de Barbie, onde você já pode ouvir as músicas lançadas e onde terá as próximas músicas do filme. Confira:

Taylor’s Version

E Taylor Swift não lançou apenas um single, ela deixou com a gente a regravação do seu terceiro álbum de estúdio, Speak Now (Taylor’s Version), na última sexta-feira! Então, como estamos todos vivendo na vibe da loirinha, nada melhor do que você poder ouvir todos os álbuns que, oficialmente, pertencem a ela, né? Por sorte, a Claudia reuniu todos em uma playlist para você ouvir o tempo todo, onde terá os próximos (e os antigos) discos que pertencem à cantora. Confira:

Sereia

Em mais uma parceria, Pabllo Vittar e Lia Clark se juntam novamente para lançar Sereia, single que mistura batidas do funk e do pop que com toda certeza irá balançar os sete mares. No clipe, Pabllo e Lia fazem parte de uma sociedade secreta de sereias e prometem entregar tudo e mais um pouco, com looks babadeiros, refrão chiclete e claro, muitas coreografias.

O single faz parte do quinto álbum de Lia Clark, intitulado Clark (part 2) que promete grandes hits para agitar as pistas.

Solteiro Forçado

A boiadeira mais amada do Brasil. Ana Castela está prestes a lançar seu primeiro DVD chamado “Boiadeira Internacional”, e para iniciar essa nova era a cantora liberou mais uma música composta por ela mesma em parceria com outros compositores.

A música segue com a temática de um amor que está prestes a ser conquistado, mas dessa vez com uma batida mais calma, perfeita para curtir uma paixão. No clipe lançado nesta sexta, Ana aparece cantando em cima de um piano com as bandeiras da Argentina, Paraguai e Brasil, em homenagem à cidade na qual rolou a gravação do DVD, Santa Terezinha de Itaipu, que faz fronteira com os três países.

Tengo

Juliette surgiu toda misteriosa para o lançamento do segundo single, que faz parte de um álbum ainda sem nome. A faixa divulgada em questão chama-se Tengo e mistura os ritmos do forró com uma pegada de um pop bastante sensual.

No clipe do single, a cantora e ex-bbb aparece com um figurino “gótica sensual”, além de fazer referências às suas outras canções e até mesmo uma homenagem aos cactos, como são chamados os seus fãs.

O álbum ainda não possui data definida para o seu lançamento, mas a previsão é de que seja divulgado ainda este ano.