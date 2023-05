Lançamento de “Uma Sobe e Puxa a Outra” reúne autoras na luta por equidade

O segundo volume da série literária Uma Sobe e Puxa a Outra foi lançado na última quarta-feira (17). O evento aconteceu no Artefacto Beach & Country, no Jardim América, em São Paulo, e estava intransitável.

O livro traz relatos autobiográficos de 65 mulheres que foram em busca de seus objetivos, sem medo e preparadas para transformar o mundo em um lugar mais justo. Natasha de Caiado Castro foi quem reuniu esse grupo, que resultou em duas obras com histórias inspiradoras, e criou o Uma Sobe e Puxa a Outra, que tem também a executiva Thais Chede como cofundadora.

A festa de lançamento contou com as presença das autoras dos dois volumes da série, a obra completa tem 113 autoras – executivas, jornalistas, empresárias, jornalistas, atrizes e mais. O evento garantiu a oportunidade do público de conversar com cada uma delas, compartilhar experiências e conhecer um pouquinho de cada.

Os dois volumes de Uma Sobe e Puxa a Outra têm nomes como Christiane Pelajo e Leila Sterenberg, que trabalharam como jornalistas na TV Globo por mais de 25 anos, a atriz e apresentadora Maria Paula, a sócia e cofundadora da Amor aos Pedaços, Silvana Abramovay, a consultora de moda e estilo Ana Vaz, a empresária Roberta Suplicy, além de Natasha e Thais, citadas acima.

São muitas mulheres, todas tão incríveis quanto suas histórias, sobre etarismo, superação, preconceito e outras questões relevantes a serem discutidas.

Todas as autoras da obra são: Adriana Alcântara, Ana Zamper, Ana Addobbati, Ana Ferraz, Ana Fontes, Ana Vaz, Andréia Barbosa, Bia Galloni, Bruna Infurna, Bruna Milet, Camila Guardia Serrano, Camila Junqueira, Carla Righi, Carolina Dostal, Christiane Pelajo, Cinara Cristina Bastos de Almeida, Claudia Colaferro, Dani Mignani, Dani Restum, Daniela Abreu, Daniela De Luca, Edna Vasselo Goldoni, Fabi Raulino, Fabiana Corrêa, Fabiana Fragiácomo, Fabricia Navarro Gaspar, Fátima Pissarra, Flávia Lippi, Francine Rosset, Gabriela Onofre, Gláucia Montanha, Heloisa Glad, Heloísa Gomyde, Leila Sterenberg, Liliane Pinheiro, Luciana Hermann Pierri, Luciana Palmeira Langer, Mabel Feres, Maria Paula, Mariana Ferraz de Toledo, Mariana Manieri, Mel Magnus, Milena Leal, Mirelly Vieira de Moraes, Natasha de Caiado Castro, Nathalie Trutmann, Neivia Justa, Patricia Muratori, Patrícia Trindade Bortoletto, Roberta Garrafa, Roberta Godoi, Roberta Suplicy, Rossana Sadir, Sandra Montes, Sil Curiati, Silvana Abramovay Marmonti, Silvia Tocci Masini, Simone Caggiano, Simone Kliass, Talita Zampieri, Thais Chede, Vanessa Gordilho, Virginie Fernandez, Virna Dias Piovezan e Vivian Broge.

Os dois volumes da obra já Uma Sobe e Puxa a Outra estão disponíveis para compra, no formato físico e digital.