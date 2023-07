Novo filme de Scorsese, “Killers of the Flower Moon” ganha trailer

Killers of the Flower Moon, novo filme do renomado diretor Martin Scorsese, teve seu intenso e emocionante trailer divulgado nesta quarta-feira (05). Estrelado por Leonardo DiCaprio (Ernest Burkhart) e Robert De Niro, o longa acompanha a escalada das tensões após o caso de um assassinato em série de membros da tribo indígena Osage.

O roteiro é baseado no livro homônimo de David Grann e é ambientado em Oklahoma, na década de 1920. Tais crimes ocorreram em Osage County, uma área extremamente rica em petróleo, e ficaram conhecidos como o Reino do Terror.

O elenco também conta com Brendan Fraser, Lily Gladstone, Jesse Plemons, Cara Jade Myers, JaNae Collins, Jillian Dion e Tantoo Cardinal. O roteiro é assinado por Eric Roth, que escreveu a adaptação de Forrest Gump: O Contador de Histórias.

Após ser exibido pela primeira vez durante o Festival de Cannes deste ano, em maio, o longa está previsto para estrear nos cinemas brasileiros em 19 de outubro. De acordo com a Apple Original Films, ele chegará ao catálogo da Apple TV+ no mês seguinte. Quem aí não consegue mais esperar para assistir ao mais novo filme do gênio do cinema?