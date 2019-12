Jennifer Hudson está igual a Aretha Franklin em R.E.S.P.E.C.T

Imagens divulgadas da atriz Jenniffer Hudson comprovam que ela foi a escolha ideal para interpretar a rainha do soul, Aretha Franklin, nos cinemas.

A vencedora do Oscar, que está também no elenco de CATS, é a grande estrela do filme “Respect”, que só deve entrar em cartaz em 2020. Aretha Franklin faleceu em 2018, aos 76 anos, em decorrência de um câncer no pâncreas. Ela mesma aprovou a escolha de Hudson antes de adoecer e falecer.

O teaser divulgado hoje (20) mostra Hudson cantando uma das canções de maior sucesso de Franklin e que dá nome ao filme. Ela impressiona até os mais céticos. “É um desafio muito difícil”, disse Hudson ao Sunday Today. ” Estou dando um passo de cada vez. Tudo que quero é fazer um tributo a ela e alcançar seus desejos, entende? Tipo, “Aretha mandou fazer isso?” – ” Sim, senhora!”, acrescentou.

O filme vai focar na ascensão de Aretha à fama e será estrelado, além de Hudson, por Forest Whitaker, Marlon Wayans e Mary J. Blige, entre outros.

Ainda não tem data oficial para chegar aos cinemas. Estamos ansiosas!

Confira o teaser.