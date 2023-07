Jane Birkin morre aos 76 anos. Relembre sua trajetória

A cantora, atriz e modelo Jane Birkin morreu neste domingo (16), aos 76 anos, em Paris. Apesar de as causas da morte ainda não serem conhecidas, ela havia cancelado shows recentemente por problemas de saúde, além de ter sofrido um exame em 2021.

Trajetória de Jane Birkin

Jane, nascida em Londres em 1946, foi uma das artistas mais famosas entre as décadas de 1960 e 1970. Seu estilo marcante não só a fez uma das maiores celebridades de seu tempo, como também inspirou a grife Hermès a criar uma bolsa em seu nome – modelo que se tornou hit e é vendido até hoje.

No cinema, ganhou projeção ao gravar Slogan, com o músico e diretor Serge Gainsbourg, com quem engatou um relacionamento. Em 1969, a dupla gravou um disco, Jane Birkin/Serge Gainsbough, e a faixa Je t’aime…moi non plus, simulando orgasmos, foi topo das paradas, apesar de ter sido proibida em rádios de diversos países. Em 1971, o casal teve uma filha, antes de terminar o relacionamento em 1980.

Entre os filmes de destaque de sua carreira estão Morte Sobre o Nilo, Assassinato num Dia de Sol, La pirate, A Bela Intrigante e Merci Docteur Rey. Ela também atuou como diretora no filme Caixas, com a filha de Charles Chaplin, Geraldine Chaplin, inspirado em sua vida e amores.

Na música, Jane gravou 14 álbuns de estúdio, sendo o último Oh! Pardon tu dormais, em 2020. Em 2010, colaborou com Sergio Dias, ex-integrante dos Mutantes, no álbum We Are the Lilies.