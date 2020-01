Help! O trailer de “La Casa de Papel parte 3” nos deixou com taquicardia

Socorro! A Netflix divulgou o primeiro trailer da parte 3 de “La Casa de Papel“, e se alguém achava que não fazia sentido continuar essa história… vai se convencer que ainda há muita trama para ser desenvolvida.

No trailer reencontramos nossos assaltantes preferidos logo depois do final da segunda temporada, com o roubo à Casa da Moeda da Espanha tendo sido concluído com sucesso, e eles fugindo para uma ilha paradisíaca, onde o desafio é não ser encontrado pela polícia.

–

Pois bem… eles são encontrados, e quem se dá mal e é preso é Rio (Anibal Cortes), para desespero de Tóquio (Úrsula Corberó). O lance então agora é reunir todo mundo de novo para resgatar Rio. Afinal, agora eles são uma família – e há ainda personagens novos!

–

Pelo jeito a terceira parte da série mereceu um grande investimento, pois há cenas na Tailândia e em Florença, onde um reencontro muito importante acontece… ah, assiste logo, vai!

A terceira temporada dessa série tão amada estreia em 19 de julho e por aqui estamos contando os dias!