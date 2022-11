HBO Max anuncia série documental sobre o caso Flordelis

Na manhã deste domingo, 13/11, Flordelis dos Santos de Souza foi culpada pelo assassinato do marido, o pastor Anderson do Carmo. A ex-deputada federal foi condenada a 50 anos e 28 dias de prisão pelo crime que cometeu em 2019. Sua fama nacional começou na década de 1990, quando adotou 37 crianças fugidas de um ataque na Central do Brasil, no Rio de Janeiro. Desde então, pregava que a família era seu bem maior.

A filha biológica Simone dos Santos Rodrigues também teve sentença, de 31 anos e quatro meses. A história, que gerou comoção e intrigas, e teve reviravoltas ao longo desses anos, será tema da série documental Flordelis: Em Nome da Mãe, produzida e distribuída pela HBO Max. O lançamento deve ocorrer no início de dezembro, a plataforma de streaming estava aguardando o final do julgamento para tal.

Dirigida por Suemay Oram, a produção tem como tema central o assassinato de Anderson. A também pastora e ex-deputada pelo Rio de Janeiro foi acusada de ter orquestrado o crime, junto com seis de seus mais de 50 filhos e uma neta. Lembrando que dois de seus filhos foram considerados culpados e um, inocente. Rayane dos Santos, neta biológica, Marzy Teixeira e André Luiz de Oliveira, filhos adotivos, foram inocentados no julgamento em júri popular que durou seis dias.

Com autorização dela e de sua família, a equipe de filmagem acompanhou a todos os envolvidos, inclusive na intimidade, depois do assassinato, tendo, inclusive, acesso privilegiado aos marcos da cassação de seu mandato. Testemunhas, investigadores e equipe jurídica tanto da acusação quanto da defesa também fazem parte dos entrevistados. Com tom de questionamento, Flordelis: Em Nome da Mãe propõe reflexões sobre fama, dinheiro, religião e o papel da mídia no sistema de justiça.