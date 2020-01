Atenção, fãs! O inverno está chegando e a oitava e última temporada de ‘Game of Thrones‘ também. Que tal rever alguns episódios para dar aquele gostinho de nostalgia? Agora você consegue – e de graça!

A HBO GO, aplicativo online da HBO, está oferecendo acesso gratuito às duas primeiras temporadas em comemoração à reta final da série. O público pode acessar a plataforma e assistir (ou reassistir) aos episódios sem custo algum.

Os episódios estarão disponíveis exclusivamente no app até o dia 12 de abril. Já a grande estreia da última temporada de ‘Game of Thrones‘ acontece no dia 14 de abril.