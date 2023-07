Hayley Atwell, estrela de ‘Missão Impossível 7’, dá detalhes sobre o longa

Quem conhece Hayley Atwell sabe que a estrela possui experiência de sobra para protagonizar sequências de ação eletrizantes: basta assistir produções como Agent Carter ou Capitão América para comprovar tal fato. Portanto, quando a atriz foi escalada para contracenar com Tom Cruise em Missão: Impossível – Acerto de Contas, a escolha pareceu mais do que certa.

No sétimo capítulo da franquia, Ethan (Cruise) e sua equipe do IMF precisam rastrear uma arma tão fatal que, caso caia nas mãos erradas, poderia representar o fim da humanidade. A partir daí, o longa dirigido por Christopher McQuarrie, roteirista do aclamado “Top Gun: Maverick”, traz os personagens protagonizando as situações mais radicais possíveis a fim de encontrar o objeto. Incrível, né?

E em entrevista concedida exclusivamente à CLAUDIA, Hayley Atwell conta tudo sobre a experiência (que incluiu aprender combate corpo a corpo e realizar truques de mágica). Confira:

CLAUDIA: Christopher McQuarrie [diretor] descreveu Grace como “uma força caótica da natureza”. Como você a descreveria?

Hayley Atwell: Ela é uma ladra habilidosa, uma loba solitária. E claro, completamente deslocada! Sua dinâmica com Ethan é muito divertida. Ambos são pessoas que não deveriam estar no mesmo ambiente, mas são forçados a isso por terem um objetivo comum. Quanto mais ela o exaspera, mais engraçado fica.

CLAUDIA: Como você definiria a dinâmica entre Grace e Ethan?

Hayley Atwell: Desde o início, foi o Tom, o McQuarrie e eu discutindo sobre os personagens. Estávamos descobrindo qual seria a linguagem do nosso filme. Eles queriam trazer uma pegada cômica que não parecesse caricata ou forçada, mas também não fosse inocente.

No contexto do enredo e das acrobacias, tínhamos ideias, experimentávamos diferentes diálogos. Eles ouviam como eu entregava minhas falas com base nos meus próprios ritmos vocais e então me sugeriam falas que realmente ajudariam meu personagem a se destacar. Observei o Tom atentamente, confiava no processo e ouvia atentamente aos meus colegas. Para Grace e Ethan, aquela relação tinha uma qualidade especial. Eles são pessoas muito diferentes, de origens muito distintas, mas têm um ponto de equilíbrio semelhante.

CLAUDIA: A sequência do trem no filme parece espetacular, com gravidade zero, locomotivas caindo de pontes e muito mais. Como foi filmar essa cena?

Hayley Atwell: Essa é uma sequência enorme no filme e foi muito desafiador filmá-la. Basicamente, cada vagão de trem [nessa cena] tem sua própria história. Eu e o Tom [Cruise] tínhamos que superar os diferentes obstáculos conforme eles surgiam – o vagão da cozinha é muito diferente do vagão da sala de jantar, e assim por diante. Há uma sequência inteira em que o trem está na vertical e eu e o Tom estávamos no topo, em plataformas, olhando para baixo em toda a extensão do vagão. Foi surreal. Sabe o terror no meu rosto? Não precisei atuar muito para expressá-lo [risos].

CLAUDIA: A forma como Missão: Impossível é dirigida é única no cinema blockbuster, pois ao invés de trabalhar exclusivamente em cima de um roteiro, desenvolve os personagens durante as próprias filmagens. Como você lidou com essa abordagem?

Hayley Atwell: No momento em que cheguei ao set, não fiquei surpresa, porque eles me disseram que seria exatamente assim. Nos testes, o McQ havia escrito 10 páginas de diálogo para mim. O Tom os aprendeu, as câmeras estavam ligadas. Fizemos e então o Tom disse: ‘Quer tentar uma interpretação em que ela está segurando mais informações? Talvez troquemos essa última fala para o meio da cena? Ei, McQ, vamos criar algo novo aqui.’ Sempre era uma cena imprevisível. São apenas escolhas. Então, como a audição foi assim, pude ver como eles tinham uma relação simbiótica ao ponto de até conseguirem completar as frases um do outro. O McQ e o Tom estavam constantemente trocando ideias. Eles nunca ficavam presos a uma ideia, estavam sempre inovando. E foi exatamente assim no set.

CLAUDIA: Como você descreveria o estilo de luta de Grace?

Hayley Atwell: Principalmente luta corpo a corpo, socos e agarrões. Mas, em um momento, meu treinador me deu duas facas e disse: ‘Agora faça isso’. E foi muito mais rápido. O que aprendi, e já sabia por causa do meu trabalho no teatro, é que adoro objetos. Posso fazer coisas com um objeto que transmitem uma característica do personagem. E, ao perceberem que sou ágil com as mãos, o Tom e o McQ pensaram: ‘Será que a Grace consegue fazer truques de mágica?’ Foi uma forma realmente fascinante de trabalhar.

Mas, claro, eles estão cientes de que você só vai aproveitar isso se curtir o processo. Você precisa amar o que está fazendo. Se eu consigo dar um chute alto, mas odeio fazê-lo, não vamos usar isso. Mas se estou fazendo truques de mágica, ou derrapando, ou pulando para trás de uma ponte e estou adorando, então todos sabemos que posso continuar fazendo isso, take após take, de maneira dinâmica, adicionando novos elementos.

“Missão Impossível – Acerto de Contas: Parte I” chega aos cinemas nacionais em 13 de julho. Assista ao trailer:

