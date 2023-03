Futuro Mercado apresenta primeira edição do evento Futuro na Central

Esta semana acontece a primeira edição do Futuro Mercado, que começa hoje, 23 de março, e vai até dia 26, no prédio histórico de São Paulo, o Central – que já foi ocupado pela companhia de eletricidade Light. Apresentando uma programação gratuita, o evento reúne 34 designers brasileiros de moda, objetos e mobiliários.

Ocupando os três andares do edifício localizado na Praça da Bandeira, centro de São Paulo, o Futuro no Central oferece um espaço para os profissionais da áreas de criação ao longo de 4 dias. Além dos talks “Conversas para o Futuro” e das oficinas, “O Futuro nas Nossas Mãos”, o evento terá atrações musicais, lançamentos, intervenções visuais e a exposição The Future is Now • O Futuro do Presente, dos artistas Alicia Abe e Olumi.

O projeto foi idealizada por Vinicius Aguiar, que é também o curador. A ideia é criar pontes de contato no universo dos criadores, visando uma conversa entre designers, criadores de conteúdo e o público. A primeira edição do Futuro no Central conta com 50 marcas ao todo, que estão atentas às questões de sustentabilidade, diversidade e inclusão.

A ideia do projeto é expandir para outras cidades e países, e é esperado que, em 2023, o Futuro Mercado tenha edições nas cidades de Curitiba, Belo Horizonte, Fortaleza e Nova York. A programação do evento é gratuita, para se inscrever acesse a página do evento.

Continua após a publicidade

Continua após a publicidade

Continua após a publicidade

Continua após a publicidade

Continua após a publicidade

Continua após a publicidade

Continua após a publicidade

Continua após a publicidade