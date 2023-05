Dia da Liberdade de Imprensa: 6 filmes sobre jornalismo investigativo

Neste 3 de maio é celebrado o Dia Internacional da Liberdade de Imprensa, data criada em 1993 pela UNESCO, Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura. Muito representativa, a data trata do fim da censura e tortura de jornalistas e outros profissionais da mídia. Parte das motivações em torno da data era colocar um basta nas perseguições da profissão.

Informação é poder e, atualmente, vivemos uma época dominada por notícias falsas e especulativas, sendo muito importante manter o foco na necessidade de uma boa cobertura jornalística. Sendo assim, selecionamos grandes produções disponíveis no streaming que tratam dessa temática.

Confira 6 filmes para celebrar o Dia Internacional da Liberdade de Imprensa:

Ela Disse

A produção mais recente desta lista é Ela Disse, de 2022. Protagonizado por Carey Mulligan e Zoe Kazan, o filme acompanha duas jornalistas do New York Times, Megan Twohey e Jodi Kantor, que investigaram décadas de acusações sexuais contra Harvey Weinstein, poderoso ex-produtor de Hollywood. Dirigido por Maria Schrader e escrito por Rebecca Lenkiewicz, o longa é baseado no livro de mesmo nome das repórteres do New York Times.

Graças ao que elas fizeram, diversas atrizes e outras mulheres que trabalharam com ele ganharam voz e o Harvey Weinstein foi sentenciado a 23 anos de prisão por agressão sexual e estupro em 2020. Ela Disse e os outros filmes listamos mostram como a liberdade da imprensa é importante. O longa está disponível para aluguel e compra na Google Play Store e Apple TV+.

The Post: A Guerra Secreta

Drama dirigido por Steven Spierlberg, sobre os editores Katharine Graham e Ben Bradlee do Washington Post que arriscam suas carreiras e liberdade para expor segredos governamentais de presidentes dos Estados Unidos na década de 1970.

Estrelado por Meryl Streep, Tom Hanks, Sarah Paulson, Bob Odenkirk, Tracy Letts, Bradley Whitford, Bruce Greenwood e Matthew Rhys, o filme foi indicado ao Oscar de Melhor Filme em 2018. The Post: A Guerra Secreta é inspirado em uma história real e está disponível para alugar no Prime Video e para aluguel, e compra na Google Play Store.

O Mercado de Notícias

Documentário brasileiro sobre o papel da mídia e sua influência na democracia. O roteiro é conduzido com base na peça homônima do dramaturgo inglês Ben Jonson, encenada pela primeira vez em 1626, em Londres. O título em inglês é The Staple of News. Com direção de Jorge Furtado, o mesmo de O Homem Que Copiava, acompanhamos uma ótima discussão de jornalistas acerca da profissão, seu futuro e recentes acontecimentos. O Mercado de Notícias está no Prime Video.

Continua após a publicidade

Spotlight: Segredos Revelados

Longa vencedor do Oscar de Melhor Filme sobre um grupo de jornalistas que investiga casos acobertados pela Igreja de abusos de crianças por padres católicos. Eles reúnem documentos que provam os crimes cometidos e o envolvimento de líderes religiosos que tentaram abafar o que aconteceu.

O filme tem um elenco estelar composto por Mark Ruffalo, Michael Keaton, Rachel McAdams, John Slattery, Stanley Tucci, Brian d’Arcy James, Liev Schreiber e Billy Crudup. Baseado em fatos, a investigação recebeu o Prêmio Pulitzer de Serviço Público em 2003.

Ausência de Malícia

Filme de 1981 que lida com um contexto bem atual, na trama a repórter Megan Carter (Sally Field) publica, sem saber que se trava de um esquema, uma história falsa sobre um homem inocente, Michael Colin Gallegher (Paul Newman).

Ele passa a ser investigado por um crime que não cometeu e confronta a jornalista, que descobre que ambos são vítimas de um plano da imprensa para destruir a vida de Michael. O longa foi indicado ao Oscar nas categoria de Melhor Ator, Atriz Coadjuvante e Roteiro Original. Ausência de Malícia pode ser alugado no Prime Video ou na Apple TV+.

Todos os Homens do Presidente

Um clássico ganhador de quatro Oscars sobre jornalismo investigativo. Todos os Homens do Presidente narra a investigação de dois repórteres que trabalham para o Washington Post, Bob Woodward (Robert Redford) e Carl Bernstein (Dustin Hoffman). Quando 5 homens foram presos tentando invadir a sede do Partido Democrata com o objetivo de de plantar escutas telefônicas, em junho de 1972, o caso desperta a atenção dos jornalistas que vão em busca de mais detalhes.

Eles arriscam tudo em prol da verdade e acabam descobrindo um dos maiores escândalos políticos da história norte-americana, conhecido como escândalo Watergate, que resultou na investigação de Richard Nixon. Ele foi o único presidente que renunciou ao cargo nos Estados Unidos. Todos os Homens do Presidente está no catálogo da HBO Max e também é baseado em fatos.