10 filmes para conhecer a carreira de Angelina Jolie

Angelina Jolie completa 48 anos neste domingo, 4 de junho. Sua presença magnética na tela, habilidades de atuação versáteis e beleza cativante a tornaram uma das atrizes mais reconhecidas e respeitadas de Hollywood.

Além do seu trabalho nos cinemas, Jolie é também famosa pela atuação como produtora e por ser uma ativista humanitária. A artista se destacou por seu trabalho humanitário, dedicando-se a causas como refugiados, direitos das mulheres e crianças em situações de conflito. Sua influência e impacto vão além da indústria do entretenimento, tornando-a uma figura inspiradora em várias áreas. Para celebrar o dia dessa artista de carreira memorável, confira 10 filmes marcantes da carreira de Angelina Jolie:

1) “Garota, Interrompida” (1999)

Neste drama psicológico dirigido por James Mangold, Jolie interpreta Lisa Rowe, uma paciente carismática e instável em um hospital psiquiátrico. Sua performance impressionante lhe rendeu um Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante, e seu retrato cativante de uma pessoa com transtorno de personalidade borderline é inesquecível. Jolie transmite a complexidade de sua personagem com uma intensidade magnética, revelando nuances e vulnerabilidades em meio à aparente força. Sua atuação contribui para a profundidade emocional e a ressonância duradoura do filme.

2) “Lara Croft: Tomb Raider” (2001)

Baseado na famosa personagem dos videogames, este filme de aventura dirigido por Simon West catapultou Jolie para o estrelato internacional. Interpretando a icônica arqueóloga Lara Croft, Jolie personifica a mistura perfeita de força, inteligência e ousadia. Sua presença magnética e habilidades físicas impressionantes elevaram a personagem para além das telas dos videogames e a transformaram em um ícone cinematográfico.

3) “Sr. e Sra. Smith” (2005)

Neste eletrizante filme de ação dirigido por Doug Liman, Jolie estrela ao lado de Brad Pitt, interpretando um casal aparentemente comum, mas que esconde um segredo: ambos são assassinos contratados de organizações rivais. A química entre Jolie e Pitt é palpável, e suas cenas de luta e perseguição são cheias de adrenalina. Jolie demonstra sua versatilidade ao alternar entre momentos de charme, sedução e uma frieza letal, tornando o filme uma empolgante mistura de ação e romance.

4) “O Procurado” (2008)

Neste filme de ação dirigido por Timur Bekmambetov, Jolie interpreta Fox, uma assassina habilidosa que recruta um homem comum, Wesley Gibson (interpretado por James McAvoy), para se juntar a uma fraternidade de assassinos treinados. A atuação de Jolie é cheia de energia e charme, e ela rouba a cena em cada aparição. Seus movimentos precisos e sua presença magnética adicionam um elemento de mistério e intriga ao filme, enquanto ela orienta o personagem de McAvoy em uma jornada de autodescoberta e vingança.

Continua após a publicidade

5) “Salt” (2010)

Neste thriller de ação dirigido por Phillip Noyce, Jolie interpreta Evelyn Salt, uma agente da CIA que é acusada de ser uma espiã russa. Jolie mergulha na intensidade do papel, demonstrando força e habilidades de luta impressionantes, enquanto mantém o público em suspense sobre as verdadeiras intenções de sua personagem. Sua performance convincente e a trama cheia de reviravoltas mantêm o espectador em suspense até o final, tornando “Salt” uma experiência emocionante e repleta de ação.

6) “O Turista” (2010)

“O Turista” é um thriller de ação e romance que se passa em Veneza. Quando um turista americano, interpretado por Johnny Depp, conhece uma mulher sedutora, vivida por Angelina Jolie, ele é rapidamente envolvido em uma trama de intriga e perigo. Com belas paisagens, reviravoltas surpreendentes e uma química palpável entre os protagonistas, o filme oferece uma mistura envolvente de romance e suspense em um cenário deslumbrante.

7) “Malévola” (2014)

Neste conto de fadas sombrio e reimaginado, Jolie interpreta o papel-título de Malévola, a vilã icônica da história de “A Bela Adormecida”. Dirigido por Robert Stromberg, o filme apresenta uma abordagem única ao mostrar o ponto de vista da vilã e revelar sua história de origem. Jolie traz uma mistura de elegância e ferocidade à personagem, oferecendo uma performance poderosa que humaniza Malévola e a transforma em uma figura complexa e cativante.

8) “Invencível” (2014)

Dirigido por Angelina Jolie e baseado em uma história real, “Invencível” narra a incrível jornada de Louis Zamperini, um corredor olímpico capturado pelos japoneses durante a Segunda Guerra Mundial. Jolie apresenta a força e a resiliência de Zamperini, bem como sua luta para superar as adversidades físicas e mentais. Sua direção habilidosa e a performance cativante de Jack O’Connell como Zamperini criam um filme emocionante sobre coragem, sobrevivência e redenção.

9) “À Beira Mar” (2015)

Dirigido e escrito por Jolie, este drama romântico ambientado na França dos anos 1970 acompanha um casal em crise interpretado por Jolie e Brad Pitt. O filme explora temas de relacionamento, solidão e autodescoberta, apresentando uma abordagem intimista e contemplativa. Jolie oferece uma atuação sutil e emocionalmente intensa, capturando a dor e a vulnerabilidade de sua personagem em um retrato honesto das complexidades do amor e da perda.

10) “First They Killed My Father” (2017)

Dirigido por Jolie, esse drama histórico é baseado nas memórias de Loung Ung, uma sobrevivente do regime do Khmer Vermelho no Camboja. O filme retrata os horrores do genocídio e a jornada de uma família em meio ao caos. Jolie exibe uma sensibilidade e um compromisso com a história, capturando os traumas e a resiliência de Loung Ung e sua família. Sua direção cuidadosa e o desempenho emocionalmente carregado das crianças do elenco contribuem para um filme poderoso e comovente.