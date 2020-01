19 filmes e séries na Netflix para você e sua mãe passarem um tempo juntas

A gente adora passar um tempo em casa sem muitas preocupações, apenas curtindo o merecido dia de descanso em paz e com quem a gente ama, não é mesmo? Neste Dia das Mães, não tem convite melhor do que ficar grudada no sofá da sala ao lado da mulher que mudou as nossas vidas.

Veja também





Falam que “coração de mãe é tudo igual”, mas o que sabemos mesmo é que existem mães com diferentes gostos e existem filmes e séries perfeitos para agradar à todas. Pensando em deixar vocês aproveitando ao máximo esse domingo especial, o MdeMulher preparou uma seleção com 19 produções disponíveis na Netflix. Peguem a pipoca e aproveitem!

COMÉDIAS E MUSICAIS: PARA DEIXAR TUDO MAIS LEVE

Um Lugar Chamado Notting Hill

Will (Hugh Grant) é dono de uma livraria no tranquilo bairro de Notting Hill, em Londres. Sua pacata vida vira do avesso quando recebe a visita de uma famosa atriz americana, Anna Scott (Julia Roberts). Os dois vivem um relacionamento inesperado e bem agitado.

Mamma Mia!

Sophie (Amanda Seyfried) vai se casar e quer reunir a família para a cerimônia, acontece que ela não sabe exatamente quem é o seu pai. A solução pensada pela noiva foi enviar convites para Sam Carmichael (Pierce Brosnan), Harry Bright (Colin Firth) e Bill Anderson (Stellan Skarsgard), que surgem de diferentes partes do mundo para relembrar um antigo amor em comum, Donna (Meryl Streep), mãe de Sophie.

A Proposta

A poderosa editora de livros Margaret (Sandra Bullock) pode ser deportada e perder o emprego se não legalizar a sua situação nos EUA. Sem muito tempo, ela inventa um noivado relâmpago com o seu assistente Andrew (Ryan Reynolds), que se aproveita da farsa para colocar algumas condições que vão lhe beneficiar futuramente.

Entre Vinho e Vinagre

A vida distanciou quatro grandes amigas, até que o aniversário de uma delas foi a desculpa que elas precisavam para reviver as velhas amizades. E tudo isso em uma viagem regada a vinho, aventuras e muita confusão que esse reencontro tão esperado as proporcionou.

O Clube das Desquitadas

Três amigas de faculdade tomaram rumos bastante diferentes em suas vidas, até que elas se reaproximam em um funeral de uma amiga em comum. Annie (Diane Keaton), Elise (Goldie Hawn) e Brenda (Bette Midler) descobriram que todas foram trocadas pelos maridos por mulheres mais jovens. Em um plano perfeito, elas resolveram atacar os maridos de formas estratégicas

Veja também



CLÁSSICOS: PARA REVIVER CENAS ÉPICAS

Mary Poppins

Após seus filhos causarem problemas com as babás anteriores, o banqueiro George Banks (David Tomlinson) publica um anúncio contratando outra profissional. Eles não esperavam que a babá Mary Poppins (Julie Andrews) fosse mudar a vida de todos de uma forma mágica e muito especial.

Sociedade dos Poetas Mortos

Um ex-aluno da rígida escola preparatória Welton Academy, John (Robin Williams), se torna professor de literatura com métodos de ensino considerados pouco ortodoxos. Ajudando os alunos a formarem pensamentos críticos, a direção do colégio começa a enxergar que o professor pode se tornar um problema maior quando cria a Sociedade dos Poetas Mortos.

De Volta Para o Futuro

Doc Brown (Christopher Lloyd) é um irreverente inventor que deseja construir uma máquina do tempo. Sem querer, consegue modificar um carro e transformá-lo na desejada experiência. O jovem amigo do inventor, Marty McFly (Michael J. Fox) embarca nessa aventura 30 anos para o passado.

O Pianista

Inspirado nas memórias do pianista polonês Wladyslaw Szpilman (Adrien Brody), o filme conta a história de como o músico consegue fugir dos alemães nazistas durante a 2ª Guerra Mundial, quando é obrigado a se refugiar em construções abandonados até o fim do conflito.

Veja também



DRAMAS: PARA VOCÊS DIVIDIREM A CAIXA DE LENÇOS

O Espelho Tem Duas Faces

Solteira, e cansada desse rótulo, a professora universitária de meia-idade, Rose (Barbra Streisand), encontra um outro solitário educador, Gregory (Jeff Bridges). Os dois vivem um romance puramente platônico, até que tudo começa a desandar com as primeiras crises do casal.

Grace de Mônaco

A biografia da princesa de Mônaco, Grace Kelly (Nicole Kidman), que vive fortes dilemas sobre voltar à carreira de atriz em Hollywood, tudo isso enquanto ajuda seu pequeno país em uma disputa territorial com a França.

A Voz do Coração

Um professor de música, Pierre (Jacques Perrin), retorna à sua cidade-natal quando sua mãe morre. Com a ajuda do diário de um antigo maestro que lhe auxiliou a conhecer seus talentos musicais, ele começa a ajudar seus alunos, que apresentam diversos problemas de comportamento.

Carol

Carol (Cate Blanchett) é uma mulher rica e casada, que um dia conhece a jovem balconista Therese (Rooney Mara). As duas vivem um proibido romance e decidem arriscar tudo em uma viagem pelos Estados Unidos.

Veja também



TERROR E SUSPENSE: PARA LEVAR ALTOS SUSTINHOS

The Silence

Sem olhos e guiados pelo som, espécie desconhecida de predadores é liberada de uma caverna por investigadores. O caos é espalhado pelas principais cidades do mundo enquanto uma jovem surda, Ally (Kiernan Shipka) e seu pai, Hugh (Stanley Tucci), tentam salvar a família dos ataques mortais dos predadores.

Aniquilação

A bióloga Lena (Natalie Portman) entra em um misterioso local chamado de Área X junto com outras três mulheres em busca de desaparecidos. A região isolada possui uma desconhecida contaminação, onde as leis da natureza não se aplicam.

Os Outros

Junto com os dois filhos, Grace (Nicole Kidman) se muda para uma mansão isolada, onde espera pelo retorno do marido que foi combatente durante a 2ª Guerra Mundial. Com uma estranha doença que ronda as crianças, a casa permanece em completa escuridão, onde eles precisam seguir rigorosas regras. As coisas mudam quando os empregados da mansão começam a infringir as diretrizes, trazendo consequências inimagináveis para a família.

Bird Box

O mundo entra em colapso quando criaturas são vistas por humanos, tornando as pessoas violentas. Sem enxergar, Malorie (Sandra Bullock) e seus filhos precisam chegar em segurança em um refúgio após o caos tomar conta das ruas.

Veja também



SÉRIES: PORQUE UM FILME SÓ NÃO BASTA

Grace and Frankie

Grace (Jane Fonda) e Frankie (Lily Tomlin) não tem nada em comum e precisam encarar a temida “terceira idade”. Nada acontece da forma que esperavam, especialmente quando os seus maridos revelam que estão apaixonados um pelo outro, e planejam se casar. Com uma inesperada união, as vidas delas são transformadas em amizade, empreendedorismo e algumas trapalhadas.

Gilmore Girls

A jovem mãe Lorelai (Lauren Graham) tem uma relação muito próxima e amigável com sua filha, Rory (Alexis Bledel), que até são confundidas como irmãs. Os dramas adolescentes, conflitos familiares e romances nas vidas das duas são mostrados em uma série queridinha pelo público.