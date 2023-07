Filmes brasileiros para assistir na MUBI

Terra em Transe, O Dragão da Maldade Contra o Santo Guerreiro e outros trabalhos de Glauber Rocha entraram no catálogo da MUBI em março. Agora em junho, a programação conta com um especial de um maiores nomes do cinema nacional, Hector Babenco (ele era argentino, mas foi naturalizado brasileiro). Além deles, o streaming tem mais filmes renomados de Kleber Mendonça Filho, Fernando Meirelles, Laís Bodanzky e mais. Confira, a seguir, alguns destaques na plataforma:

Glauber Rocha

O brasileiro, precursor do Cinema Novo, morreu em 1981 e deixou um legado com 19 trabalhos, entre longas e curtas-metragens. Glauber Rocha é um dos nomes mais importantes do cinema nacional e tem também longas internacionais no currículo. Entre as produções temos: O Leão de Sete Cabeças, feito quando o diretor estava exilado do Brasil, Terra em Transe e O Dragão da Maldade Contra o Santo Guerreiro. Terra em Transe é um trabalhos mais populares do diretor, indicado à Palma de Ouro e vencedor do FIPRESCI Prize, no Festival de Cannes, em 1967. A obra é tida como um dos 100 melhores filmes brasileiros de todos os tempos.

Hector Babenco

Agora em julho, Hector Babenco ganha um especial na MUBI, ele é o primeiro entre os latino-americanos a ser indicado ao Oscar. A plataforma te convida a visitar algumas de suas melhores obras: O Rei da Noite (com Marília Pêra e Paulo José), Lúcio Flávio, o Passageiro da Agonia (com Reginaldo Faria e Milton Gonçalves) e o clássico Pixote: A Lei do Mais Fraco.

Fernando Meirelles

Fernando Meirelles é um dos diretores brasileiros mais conhecidos no mundo, ele foi único indicado ao Oscar de melhor direção. A nomeação veio por seu trabalho em Cidade de Deus, lançado em 2002. O filme é considerado pela crítica um dos melhores filmes brasileiro, assim como Terra em Transe. Meirelles também foi indicado ao Globo de Ouro de melhor diretor em 2005 por O Jardineiro Fiel – a atriz Rachel Weisz levou o Oscar por sua atuação no longa. Ele tem vários filmes internacionais, mas de brasileiros na MUBI você encontra Domésticas, Marly Normal, Brasília e Cidade de Deus.

Walter Salles

Assim como Fernando Meirelles, Walter Salles é outro diretor brasileiro com grande projeção internacional. Aqui, ele é conhecido por Central do Brasil, que rendeu a primeira e única indicação ao Oscar de uma atriz brasileira. Sim, estamos falando da lendária Fernanda Montenegro. O longa está disponível na MUBI, junto com outros títulos nacionais de Salles, como Linha de Passe (filme premiado em Cannes) e os documentários Marisa Monte e Socorro Nobre.

Laís Bodanzky

Laís Bodanzky é uma das principais mulheres no grupo de realizadoras do cinema nacional. Ela é uma renomada diretora, produtora e roteirista, já passou por muitos gêneros e possui filmes que já podem ser considerados os novos clássicos do cinema nacional, como Bicho de Sete Cabeças, estrelado por Rodrigo Santoro. Bodanzky é sócia do cineasta Luiz Bolognesi na produtora Buriti Filmes. Na MUBI, você pode assistir ao Bicho de Sete Cabeças, Uma História de Amor e Fúria, The Last Forest e As Melhores Coisas do Mundo.

Kleber Mendonça Filho

Kleber Mendonça Filho é um dos nomes mais quentes do cinema brasileiro atual, que ressoa também no exterior. Ele já competiu duas vezes pela Palma de Ouro, em Cannes, vencendo em 2019 com Bacurau, codirigido por Juliano Dornelles. A MUBI tem em seu catálogo 4 filmes dele: Bacurau, O Som ao Redor, Aquarius e Crítico.

Karim Aïnouz

Outro brasileiro premiado em Cannes é Karim Aïnouz, premiado na mostra Un Certain Regard por A Vida Invisível, também em 2019. Na MUBI, você pode conferir essa e outras ótimas produções dele como o recente O Marinheiro das Montanhas, além de Viajo Porque Preciso e O Céu de Suely.